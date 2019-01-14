По всей Якутии будут организованы 42 крещенские купели
В 23 районах республики и двух городских округах будут организованы 42 крещенские купели. Безопасность людей в период крещенских купаний в Якутии будут обеспечивать сотрудники МЧС, МВД, ГИБДД, ГИМС, медицинских служб, казачеств и органов местного самоуправления.
По информации отдела безопасности людей на водных объектах республиканского МЧС, в 23 районах республики и двух городских округах будут организованы 42 крещенские купели:
1. г. Якутск, городская протока р. Лена;
2. г. Якутск, в зоне акватории водозаборных сооружений ОАО «Водоканал»;
3.п. Жатай р. Лена;
4. Хангаласский район, г. Покровск, р. Лена;
5. Намский район, с. Графский берег, р. Лена;
6. Ленский район г. Ленск р. Лена;
7. Верхневилюйский район с. Верхневилюйск р. Вилюй;
8. Олекминский район г. Олекминск р. Лена;
9. Алданский район г. Алдан р. Алдан, мкр. Дражный;
10. Алданский район п. Н.-Куранах, район сворота п. Хатыстыр, р. Селигдар;
11. Алданский район п.Томмот р.Алдан ул. Укуланская, район церкви;
12. Томпонский район п. Хандыга р. Алдан;
13. Нерюнгринский район г.Нерюнгри р. Чульман;
14. Нерюнгринский район п. Серебряный Бор водохранилище КП№10;
15. Нерюнгринский район п. Чульман р. Чульман;
16. Верхнеколымский район п. Зырянка р. Ясачная;
17. Нюрбинский район г. Нюрба р. Вилюй;
18. Усть-Майский п. Усть-Мая р. Алдан;
19. Усть-Майский п. Эльдикан р. Алдан;
20. Вилюйский район п. Кысыл-Сыр р. Вилюй;
21. Вилюйский район г. Вилюйск оз. Оруктах;
22. Нижнеколымский район п. Черский р. Колыма;
23. Среднеколымский район г. Среднеколымск р. Колыма;
24. Оймяконский район, п. Усть-Нера, р. Индигирка;
25. Кобяйский район пгт. Сангар р. Лена;
26. Сунтарский район с. Сунтар р. Вилюй;
27. Булунский район, п. Тикси;
28. Абыйский район, п. Белая Гора, р. Индигирка;
29. Анабарский район, с. Сааскылах, р. Анабар;
30. Анабарский район, п. Юрюнг Хая, р. Анабар;
31. Усть – Янский район п. Усть-Куйга, р. Яна;
32. Усть – Янский район п. Нижнеянск, р. Яна;
33. Усть – Янский район п. Казачье, р. Яна;
34. Усть – Янский район п. Хайыр, р. Омолой;
35. Усть – Янский район п. Тумат, р. Чондон;
36. Усть – Янский район п. Усть-Янск, р. Яна;
37. Усть – Янский район п. Юкагир, р. Яна;
38. Мирнинский район г. Мирный,р. Ирилях;
39. Мирнинский район п. Чернышевский, Вилюйское водохранилище;
40. Мирнинский район п.Айхал, дамба р. Сохсолох;
41. Мирнинский район п. Удачный, р. Сытыкан;
42. Жиганский район п. Жиганск, р.Лена.
Перед тем как погрузиться в купель, обязательно проконсультируйтесь с врачом! Во избежание несчастных случаев необходимо совершать обряд купания только в оборудованных местах, где в случае необходимости будет оказана помощь, и строго соблюдать требования безопасности.