2019-01-14T06:27:10+03:00
Туризм

Открыта продажа субсидированных авиабилетов «Аэрофлота» на Дальний Восток

Льготные авиабилеты можно приобрести и на рейсы авиакомпаний «Россия» и «Аврора»
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В зимнем расписании авиакомпания будет выполнять пять рейсов Москва-Якутск в неделю (кроме среды и воскресенья).В зимнем расписании авиакомпания будет выполнять пять рейсов Москва-Якутск в неделю (кроме среды и воскресенья).Фото: ЯСИА
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«Аэрофлот» открыл продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора» в города Дальнего Востока.

Действие тарифов распространяется на рейсы из Владивостока, Хабаровска, Петропавловск-Камчатского, Южно-Сахалинска, Магадана и Якутска в Москву, из Хабаровска, Петропавловск-Камчатского, Южно-Сахалинска и Новосибирска во Владивосток, из Магадана, Новосибирска, Красноярска, Петропавловск-Камчатского, Иркутска и Южно-Сахалинска в Хабаровск.

Тарифы действуют на прямые рейсы, выполняемые компаниями группы «Аэрофлот», в экономическом классе по указанным маршрутам для перевозок по 31 декабря 2019 года. Приобрести льготные авиабилеты могут граждане РФ в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет; инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также члены многодетных семей при наличии подтверждающих документов.

Билеты по субсидируемым тарифам можно приобрести в офисах собственных продаж «Аэрофлота» и уполномоченных агентствах, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В 2019 году на субсидирование полетов с Дальнего Востока и обратно авиакомпаниям выделяется 2,858 млрд рублей.

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