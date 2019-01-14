2019-01-14T03:24:46+03:00
Общество

В Якутии полностью запущен второй мультиплекс

До прихода «цифры» половина жителей Якутии могла принимать только один телеканал
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Теперь 95% жителей республики доступны 20 цифровых каналов.Теперь 95% жителей республики доступны 20 цифровых каналов.Фото: ЯСИА
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С начала 2019 года цифровая телесеть в Якутии заработала в полном объеме. Теперь 20 цифровых каналов доступны 95% жителей республики.

С 2011 года филиал РТРС «РТПЦ Республики Саха (Якутия)» построил в

республике 211 объектов цифрового вещания. Их суммарная высота составляет 6

км.

До прихода «цифры» половина жителей Якутии (54.44%) могла принимать только один телелеканал, а от 1 до 4 каналов принимало только 6-8% населения. Единый информационный стандарт уравнял в доступе к информации жителей городов и

небольших поселений, в том числе отдаленных и труднодоступных.

С 2018 года региональные программы (врезки) «Вести-Саха» (ВГТРК)

доступны на каналах первого мультиплекса «Россия 1», «Россия 24» и «Радио

России» для 95% жителей республики. С 3 июня 2019 года Якутия полностью переходит на цифровые технологии – аналоговое вещание будет отключено. Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.

Для зрителей неоспоримые преимущества цифрового эфирного телевидения

– это высокое качество изображения и звука, многоканальность, простота

настройки приемного оборудования. При этом абонентская плата отсутствует.

Современный телевизор полностью готов к приему цифровых эфирных

телеканалов. К нему нужно лишь присоединить комнатную или наружную антенну

ДМВ-диапазона. Если телевизор старый, в дополнение к нему понадобится

цифровая приставка.

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