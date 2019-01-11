2019-01-11T08:34:57+03:00
Общество

За новогодние праздники Полюс Холода посетили около двухсот туристов

В этом году новогодние туры в Оймяконе продавались впервые
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Повышение спроса было обусловлено активным продвижением Полюса Холода на туристический рынок России и зарубежных стран.Повышение спроса было обусловлено активным продвижением Полюса Холода на туристический рынок России и зарубежных стран.Фото: ЯСИА
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За новогодние праздники в составе организованных туристических групп Полюс Холода посетили 70 иностранных туристов. Более ста человек приехали в Оймякон из разных регионов России.

Как отметил глава Оймяконского района Михаил Захаров, повышение спроса было обусловлено активным продвижением Полюса Холода на туристический рынок России и зарубежных стран.

В этом году новогодние туры на Полюс Холода продавались впервые. Желающих встретить Новый год в Оймяконе было довольно много – за праздничные выходные район посетили около двухсот туристов.

Основными трудностями, которые тормозят развитие туризма в районе, были и остаются нехватка квалифицированных кадров, уровень сервиса и транспортная доступность.

Проанализировав итоги работы в новогодние праздники, якутские туроператоры намерены предложить Минпреду республики организовать регулярные авиарейсы до Томтора на самолетах АН-24.

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