2019-01-11T07:04:04+03:00
Звезды

Два государственных театра Якутии обрели новый дом

Театры эстрады и танца переехали в здание бывшего культурно-досугового центра «Европа»
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Полноценная работа в новых стенах начнется осенью, в новом театральном сезоне.Полноценная работа в новых стенах начнется осенью, в новом театральном сезоне.Фото: ЯСИА
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Здание бывшего культурного-досугового центра «Европа» стало новым домом для двух государственных театров Якутии — эстрады и танца. Учреждения культуры разместятся на площади пяти тысяч квадратных метров.

Ранее Театр эстрады располагался в здании бывшего ночного клуба «Castle» на улице Дежнёва, а Театр танца – в Доме дружбы народов им. Е.А.Кулаковского.

В настоящее время в здании идёт обустройство, планируется реконструкция и ремонт помещений. На 1 этаже откроется театральный буфет, на 2 этаже – банкетный зал.

Также планируется оборудовать концертный зал на 80 мест и малый зал для акустических концертов на 50 мест. Появятся гримёрки для артистов, репетиционные залы, костюмерные. Четыре офисных кабинета театра эстрады уже работают на третьем этаже здания.

В залах предстоит установить световое и звуковое оборудование, во многих помещениях будет перепланировка, требуется косметический ремонт, будет приглашен дизайнер. Старую вывеску демонтируют, когда потеплеет.

Также предстоит большая работа по адаптации спектаклей к новой сцене. В будущем театр Эстрады планирует ставить спектакли малой формы.

Приобретение здания состоялось при непосредственной поддержке и по поручению главы Якутии Айсена Николаева в рамках Года театра.

По словам руководителя Театра эстрады Татьяны Чаранской, на реконструкцию здания уйдет более полугода. Полноценная работа в новых стенах начнется осенью, в новом театральном сезоне.

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