2019-01-13T06:26:25+03:00
Происшествия

В Якутске следователи проверяют обстоятельства гибели мужчины при пожаре

Двухэтажный многоквартирный дом сгорел утром 12 января
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На локализацию пожара потребовалось 4 часа.На локализацию пожара потребовалось 4 часа.
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Следователи проверяют обстоятельства гибели мужчины при пожаре в двухэтажном деревянном доме на улице Семена Данилова в Якутске. Трагедия произошла утро м 12 января.

Пожарные, прибывшие на место через 7 минут после поступления вызова, эвакуировали из горящего здания 50 человек. В тушении пожара площадью 600 квадратных метров было задействовано 53 сотрудника МЧС и 12 единиц техники. На локализацию пожара потребовалось 4 часа.

В настоящее время погорельцы размещены у родственников и знакомых. Одна семья с двумя детьми осталась в эвакопункте, организованном в средней школе №23.

Уточняются списки пострадавших, с понедельника специалисты департамента жилищных отношений будут проводить персональную работу с жильцами. Тем, кому негде жить, будет предоставлено временное жилье в маневренном фонде.

Как сообщает пресс-служба республиканского Следственного комитета, погиб пожилой мужчина, который проживал в одной из квартир на втором этаже сгоревшего дома.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и пострадавших для установления обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

По завершении оперативно-следственных действий дом снесут.

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