2019-01-13T04:45:50+03:00
Экономика

Филиалы ГУП ЖКХ Якутии могут получить автономию

Подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2018 год
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Предприятие обеспечивает бесперебойное теплоснабжение 74% территории Якутии.Предприятие обеспечивает бесперебойное теплоснабжение 74% территории Якутии.
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Глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству рассмотреть возможные пути развития республиканского ГУП ЖКХ. Выбирать будут из двух вариантов – акционирование предприятия либо автономизация филиалов ГУПа.

Если будет выбран второй вариант, 13 северных районов выделят в отдельную группу и создадут государственное казенное учреждение.

- Крупнейшее предприятие в сфере ЖКХ жизненно важно для региона. ГУП ЖКХ обеспечивает бесперебойное теплоснабжение 74% территории Якутии, предоставляет жилищно-коммунальные услуги в 26 муниципальных районах и городе Якутске. Сегодня на первый план выходят вопросы оптимизации деятельности и расходов, кредитной нагрузки, повышения эффективности предприятия, - подчеркнул Айсен Николаев.

Будет разработана Стратегия развития предприятия на 2019-2032 годы с учетом инвестиционных проектов. В ряде районов Глава Якутии поручил изучить возможности перехода предприятий отрасли на местный уголь.

Сегодня в составе ГУП ЖКХ работают 28 филиалов, 3 вспомогательных подразделения и 4 дочерних общества, которые осуществляют теплоснабжение 340 населенных пунктах Якутии.

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