Филиалы ГУП ЖКХ Якутии могут получить автономию

Глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству рассмотреть возможные пути развития республиканского ГУП ЖКХ. Выбирать будут из двух вариантов – акционирование предприятия либо автономизация филиалов ГУПа.

Если будет выбран второй вариант, 13 северных районов выделят в отдельную группу и создадут государственное казенное учреждение.

- Крупнейшее предприятие в сфере ЖКХ жизненно важно для региона. ГУП ЖКХ обеспечивает бесперебойное теплоснабжение 74% территории Якутии, предоставляет жилищно-коммунальные услуги в 26 муниципальных районах и городе Якутске. Сегодня на первый план выходят вопросы оптимизации деятельности и расходов, кредитной нагрузки, повышения эффективности предприятия, - подчеркнул Айсен Николаев.

Будет разработана Стратегия развития предприятия на 2019-2032 годы с учетом инвестиционных проектов. В ряде районов Глава Якутии поручил изучить возможности перехода предприятий отрасли на местный уголь.

Сегодня в составе ГУП ЖКХ работают 28 филиалов, 3 вспомогательных подразделения и 4 дочерних общества, которые осуществляют теплоснабжение 340 населенных пунктах Якутии.