2019-01-10T10:03:38+03:00
Происшествия

В Якутии мужчина растерял украденные драгоценности, убегая с места преступления

Стоимость похищенного "потянула" на 265 тысяч рублей
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За кражу в крупном размере незадачливому злоумышленнику «светит» до 6 лет лишения свободы.За кражу в крупном размере незадачливому злоумышленнику «светит» до 6 лет лишения свободы.Фото: Архив "КП"
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Кража произошла в Нерюнгринском районе Якутии. Мужчина воспользовался отсутствием продавца и утащил «ювелирки» на 265 тысяч рублей.

Как сообщили КП в пресс-службе ОМВД России по Нерюнгринскому району, подозреваемого задержали сотрудники угрозыска. 33-летний рецидивист рассказал полиции, что испытывал материальные трудности и поэтому решился на кражу.

В торговом зале никого не было, и молодой человек этим воспользовался. Похитив ювелирные изделия, он скрылся с места преступления незамеченным. Однако распорядиться похищенным не смог, так как потерял украденное, убегая из магазина.

Уголовное дело направлено в суд. За кражу в крупном размере незадачливому злоумышленнику «светит» до 6 лет лишения свободы.

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