2019-01-10T08:16:29+03:00
Спорт

Якутия готовится принять важнейшее спортивное событие года

Кубок мира по вольной борьбе пройдет в столице республики в марте 2019 года
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В Якутии вольная борьба - вид спорта номер один.В Якутии вольная борьба - вид спорта номер один.Фото: ЯСИА
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Глава Якутии Айсен Николаев провел первое заседание обновленного состава правления Федерации спортивной борьбы республики. Главной темой заседания стала подготовка и проведение важнейшего спортивного события года – Кубка мира по вольной борьбе.

- В 2019 году перед Федерацией спортивной борьбы республики стоят серьезные задачи. В Якутске соревнование такого крупного масштаба, как Кубок мира по вольной борьбе, пройдет впервые. Это важнейшее спортивное событие не только для республики и Дальнего Востока, но и для всей страны. Поэтому и ожидания у Федерации спортивной борьбы России очень большие. Наша задача – провести соревнования на высоком организационном уровне, - отметил Айсен Николаев.

Летом прошлого года Глава Якутии предложил президенту Федерации спортивной борьбы России Михаилу Мамиашвили и главному тренеру сборной страны по вольной борьбе Дзамболату Тедееву выдвинуть Якутск для проведения Кубка мира по вольной борьбе. О проведении соревнований в столице республики было официально объявлено на заседании технической комиссии Объединенного мира борьбы в Белграде в декабре 2018 года.

Впервые Россия принимала Кубок мира по вольной борьбе в 2007 году в Красноярске. В последний раз – в 2011 году, тогда соревнования прошли в Дагестане.

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