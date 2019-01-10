Стали известны имена обладателей журналистских премий за 2018 год

Накануне Дня российской печати Союз журналистов Якутии подвел итоги профессионального конкурса. Одиннадцать членов жюри озвучили имена победителей в 13 номинациях.

Премию «Золотое перо» получила редактор отдела республиканской детской газеты «Кэскил» Жанна Леонтьева. «Золотой микрофон» среди тележурналистов достался автору и редактору передачи «Дойдум кэскилэ» на ГТРК «Саха» Руслане Максимовой, среди радиожурналистов — заместителю руководителя Дирекции радиовещания НВК «Саха» Николаю Бястинову.

Лауреатом премии «Дебют года» стал корреспондент парламентской газеты «Ил Тумэн» Дьулус Борочков. Премия в номинации «Результативность» присуждена корреспонденту газеты «Якутия» Марии Павловой, «Журналистское расследование» — обозревателю газеты «Саха Сирэ» Марианне Тыртыковой, «Дизайн года» — верстальщику газеты «Кыым» Евдокии Дьяконовой, «Медиа-персона года» - генеральному директору ООО «Ситим-Медиа» Марии Христофоровой.

На премию «Общественный корреспондент года» претендовали пять человек - журналисты республиканских и улусных СМИ. Победителем стал общественный корреспондент районной газеты «Ханалас» Ермолай Скрябин.

Лауреатом премии «Интернет-издание года», которая присуждается третий год подряд, стал информационно-аналитический портал «SakhaNews», главный редактор - Тамара Шамшурина. «Изданием года» среди республиканских СМИ назван журнал «Байдам». «Лучшей пресс-службой года» стала пресс-служба компании «Сахатранснефтегаз».

В этом году не будет присуждаться премия «Фото года». Было заявлено всего три работы, которые не отвечали требованиям конкурса.

Лучших журналистов года наградят на традиционном Балу прессы 11 января.