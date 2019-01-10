2019-01-10T06:24:38+03:00
Спорт

«Монстр Мороз» на Полюсе Холода: бегун из Италии готовится к экстремальному марафону

Паоло Вентурини отправится в Оймякон уже на следующей неделе
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Бегун-экстремал хочет проверить способности человеческого организма при экстремально низких температурах – до минус 60 градусов и ниже.Бегун-экстремал хочет проверить способности человеческого организма при экстремально низких температурах – до минус 60 градусов и ниже.
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Итальянский ультрамарафонец, полицейский из города Падуя Паоло Вентурини готовится к забегу при экстремально низких температурах на Полюсе Холода. 5 января он прилетел в Якутск вместе с женой.

Это уже третий визит итальянца в Якутию. В феврале 2018 года он совершил тестовый пробег в минус 40, а летом посетил Ысыах и наметил маршрут для классического марафона, который пробежит уже на следующей неделе.

Забег состоится в рамках проекта «Monster Frozen» («Монстр Мороз»). Проект реализуется при поддержке Правительства Якутии, представителей итальянской дипломатии в России и полиции Италии. 9 января в министерстве по внешним связям и делам народов Якутии прошла встреча с итальянским ультрамарафонцем.

Проекту будет посвящен документальный фильм, съёмки которого уже начались. Картина будет показана в эфире национального итальянского и международных телеканалов, а также на кинофестивалях.

За плечами Паоло Вентурини – 42-километровая дистанция в одной из самых жарких пустынь в мире в Иране при +52. Теперь он хочет проверить способности человеческого организма при экстремально низких температурах – до минус 60 градусов и ниже.

5 января якутские любители легкой атлетики приняли участие в пробеге "Полюс Холода" в Оймяконе.

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