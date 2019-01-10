"Вы создаёте информационную картину повседневной жизни": поздравление Айсена Николаева с Днем российской печати
Уважаемые работники печати, средств массовой информации,
ветераны отрасли!
От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно
поздравляю Вас с Днем российской печати!
Этот замечательный праздник объединяет людей многих профессий –
журналистов, издателей, полиграфистов, всех, благодаря кому выходят в свет и
доходят до читателей газеты и журналы. Его справедливо считают своим и
работники телевидения, радио, интернет-изданий. Все вместе своим трудом Вы
создаёте многоплановую информационную картину повседневной жизни,
раскрываете знаменательные, яркие, а также малоизвестные страницы её истории,
способствуете продвижению позитивного имиджа республики.
Ваша работа востребована и очень ответственна. Ведь во многих своих
публикациях Вы не только описываете события и факты, но и занимаете
принципиальную гражданскую позицию. Я всегда слежу за публикациями в
средствах массовой информации и считаю, что они являются одним из
объективных инструментов оценки нашей работы.
С быстрым развитием средств связи и коммуникации Ваша роль, влияние на
современное общество возрастают. Оперативность работы с информацией,
неравнодушие, глубина суждений – этого сегодня ждут от Вас слушатели, зрители
и читатели. И среди журналистов Якутии немало таких, кто отвечает этим высоким
требованиям. Об этом говорит множество высоких наград и побед на престижных
национальных конкурсах.
Особые слова благодарности – ветеранам якутской журналистики. Средства
массовой информации сегодня кардинально изменились, но, по-прежнему,
фундаментом работы работников отрасли остаются заложенные Вами традиции.
Дорогие друзья! В день вашего профессионального праздника позвольте
поблагодарить Вас за плодотворное сотрудничество, объективное освещение
событий, происходящих в республике.
Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия,
неиссякаемого оптимизма, удачи и успехов в реализации намеченных планов!
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев