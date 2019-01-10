2019-01-10T04:16:32+03:00
Общество

"Вы создаёте информационную картину повседневной жизни": поздравление Айсена Николаева с Днем российской печати

"Публикации в СМИ - один из объективных инструментов оценки нашей работы"
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"Оперативность работы с информацией, неравнодушие, глубина суждений – этого сегодня ждут от Вас люди"."Оперативность работы с информацией, неравнодушие, глубина суждений – этого сегодня ждут от Вас люди".Фото: ЯСИА
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Уважаемые работники печати, средств массовой информации,

ветераны отрасли!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно

поздравляю Вас с Днем российской печати!

Этот замечательный праздник объединяет людей многих профессий –

журналистов, издателей, полиграфистов, всех, благодаря кому выходят в свет и

доходят до читателей газеты и журналы. Его справедливо считают своим и

работники телевидения, радио, интернет-изданий. Все вместе своим трудом Вы

создаёте многоплановую информационную картину повседневной жизни,

раскрываете знаменательные, яркие, а также малоизвестные страницы её истории,

способствуете продвижению позитивного имиджа республики.

Ваша работа востребована и очень ответственна. Ведь во многих своих

публикациях Вы не только описываете события и факты, но и занимаете

принципиальную гражданскую позицию. Я всегда слежу за публикациями в

средствах массовой информации и считаю, что они являются одним из

объективных инструментов оценки нашей работы.

С быстрым развитием средств связи и коммуникации Ваша роль, влияние на

современное общество возрастают. Оперативность работы с информацией,

неравнодушие, глубина суждений – этого сегодня ждут от Вас слушатели, зрители

и читатели. И среди журналистов Якутии немало таких, кто отвечает этим высоким

требованиям. Об этом говорит множество высоких наград и побед на престижных

национальных конкурсах.

Особые слова благодарности – ветеранам якутской журналистики. Средства

массовой информации сегодня кардинально изменились, но, по-прежнему,

фундаментом работы работников отрасли остаются заложенные Вами традиции.

Дорогие друзья! В день вашего профессионального праздника позвольте

поблагодарить Вас за плодотворное сотрудничество, объективное освещение

событий, происходящих в республике.

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия,

неиссякаемого оптимизма, удачи и успехов в реализации намеченных планов!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев

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