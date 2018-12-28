Жители Якутии запечатлели падение частей ракетоносителя «Союз»

27 декабря с космодрома «Восточный» в Амурской области совершен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Части ракетоносителя упали на территории республики.

По прогнозам «Роскосмоса», в Алданском районе Якутии упадут части створок головного обтекателя, в Вилюйском – центрального блока ракеты. Репортаж о полете «Союза» передавался по радиосвязи.

В Вилюйском районе в день пуска стояла ясная погода. След падения центрального блока – светящийся «шар» с инверсионным следом – был отчетливо виден, также были слышны несколько хлопков. Радиолокационный комплекс зарегистрировал падение пяти крупных фрагментов.

В Алданском районе из-за облачности за падением створок головного обтекателя наблюдать не удалось, но были слышны около пяти хлопков. В район падения вылетела воздушно-поисковая группа. В ходе облета были отобраны пробы снежного покрова с пяти мониторинговых площадок.

Собирать и вывозить упавшие фрагменты ракетоносителя из районов падения будут ориентировочно во второй половине мая, когда сойдет снег.

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Части ракетоносителя будут падать на территории пяти районов республики (подробности)