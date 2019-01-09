2019-01-09T04:14:12+03:00
Общество

Стали известны имена лауреатов госпремии Якутии в области материального производства

Соответствующее постановление подписал глава республики Айсен Николаев
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Лауреатами госпремий имени Ю.Н. Прокопьева, И.Е. Винокурова и С.Н. Маркина в области материального производства стали семеро якутян.Лауреатами госпремий имени Ю.Н. Прокопьева, И.Е. Винокурова и С.Н. Маркина в области материального производства стали семеро якутян.
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Рассмотрев предложение Комиссии по присуждению государственных премий Республики Саха (Якутия) в области материального производства, постановляю:

1. За подготовку Карты общераспространенных полезных ископаемых Республики Саха (Якутия) масштаба 1:1 500 000 (ГИС-проект) как инструмента, обеспечивающего исполнение полномочий Республики Саха (Якутия) в области недропользования и земельных отношений, планирования геологоразведочных работ, создания единого фонда геологической информации, присудить Государственную премию Республики Саха (Якутия) имени Ю.Н. Прокопьева в области материального производства за 2018 год с присвоением звания лауреатов коллективу соискателей в составе:

ЕГОРОВОЙ Татьяны Дмитриевны, ведущего геолога отдела мониторинга минерально-сырьевой базы Республики Саха (Якутия) государственного унитарного предприятия «Геологический информационный фонд Республики Саха (Якутия)», город Якутск;

КАРНАУХОВА Олега Николаевича, ведущего геолога отдела региональной геологии государственного унитарного предприятия «Геологический информационный фонд Республики Саха (Якутия)», город Якутск;

АММОСОВОЙ Маргариты Петровны, геолога I категории отдела мониторинга минерально-сырьевой базы Республики Саха (Якутия) государственного унитарного предприятия «Геологический информационный фонд Республики Саха (Якутия)», город Якутск;

ГУЛЯЕВОЙ Анны Ильиничны, геолога I категории отдела мониторинга минерально-сырьевой базы Республики Саха (Якутия) государственного унитарного предприятия «Геологический информационный фонд Республики Саха (Якутия)», город Якутск;

СМИРНЯГИНОЙ Людмилы Михайловны, геолога I категории отдела мониторинга минерально-сырьевой базы Республики Саха (Якутия) государственного унитарного предприятия «Геологический информационный фонд Республики Саха (Якутия)», город Якутск.

2. За весомый вклад в развитие жилищно-коммунального комплекса, модернизацию котельного оборудования, обеспечение надежности теплоснабжения и комфортности для потребителей присудить Государственную премию Республики Саха (Якутия) имени И.Е. Винокурова в области материального производства за 2018 год с присвоением звания лауреата:

НОВИКОВУ Яну Аркадьевичу, директору общества с ограниченной ответственностью «Армон», город Якутск.

3. За личный вклад в развитие цементного производства, высокий профессионализм, непосредственное участие в научной разработке и внедрении составов различных видов бетонов для дорожных и аэродромных покрытий в условиях Крайнего Севера присудить Государственную премию Республики Саха (Якутия) имени С.Н. Маркина в области материального производства за 2018 год с присвоением звания лауреата:

ВИНОКУРОВУ Альберту Тихоновичу, заведующему лабораторией обследования и натурных испытаний отдела строительных материалов и конструкций акционерного общества «Якутский государственный проектный, научно-исследовательский институт строительства», город Якутск.

Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ

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