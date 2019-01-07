Не стало известного якутского журналиста Леонида Левина

7 января 2019 года после тяжелой продолжительной болезни на 82-м году жизни скончался шеф-редактор газеты "Якутск Вечерний", генеральный директор издательского дома "Норд-Пресс", успешный медиаменеджер, талантливый журналист, активный общественный деятель Леонид Ирмович Левин.

Правление Союза журналистов Якутии выражает глубокие соболезнования супруге Людмиле Николаевне, сыновьям Кириллу и Вячеславу, невесткам, внукам, близким, друзьям и коллегам.

Левин Леонид Ирмович родился 9 ноября 1937 г. в г.Киеве Украинской ССР.

В 1960 г. окончил Житомирский пединститут.

Трудовую деятельность начал в этом же году педагогом группы продленного дня школы ФЗО обувной фабрики номер 4 г.Киева. Затем работал преподавателем русского и английского языков на подготовительных курсах для поступающих в ВУЗ при фабрике имени 19-го партсъезда, воспитателем и преподавателем детской трудовой колонии Министерства охраны общественного порядка УССР.

Работал в отделе общества «Знание» Шевченковского района г.Киева.

С 1965 г. живёт и работает в Якутске. Был воспитателем в детской колонии. Сотрудничал с молодёжной газетой, затем перешёл в штат редакции литературным сотрудником, работал исполняющим обязанности ответственного секретаря республиканской газеты «Молодежь Якутии».

В 1967 г. назначен заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации Якутского обкома ВЛКСМ, в этом же году избран секретарем Якутского горкома комсомола. В этой должности он проработал до 1969 г.

С 1969 по 1973 г. - редактор республиканской газеты «Молодежь Якутии».

С 1973 по 1974 г. - консультант Дома политпросвещения.

С 1974 по 1981 г. - заместитель главного редактора журнала «Полярная звезда».

С 1981 по 1986 г. - директор издательства при Якутском обкоме КПСС. В этом же году переходит на выборную должность секретаря парткома Якутского госуниверситета.

В 1990 г. создал и возглавил первую в республике деловую газету «Бизнес-клуб Якутии».

С 1992 по 2006 г. - директор ТОО «Вести», с 2006 г. и по настоящее время - генеральный директор ООО ИПД «Норд-Пресс», шеф-редактор газеты "Якутск вечерний".

В декабре 2018 года получил премию правительства России в области СМИ за принципиальность в отстаивании прав жителей региона на страницах газеты „Якутск вечерний“.