В Якутске участковый нашел на улице 100 тысяч рублей и вернул их владельцу

Старший участковый уполномоченный полиции Якутска, майор Леонид Лебедев нашел на улице кругленькую сумму. Он уведомил о находке дежурную часть МВД, а затем проверил записи камер видеонаблюдения ближайших организаций.

Одна из них запечатлела, как мужчина выронил пачку денег, выходя из машины. Тогда майор разместил в соцсетях объявление с указанием места, где он нашел деньги.

Хозяин наличности связался с полицейским в течение суток. Удостоверившись, что это тот самый мужчина, который был запечатлен на видео, участковый вернул ему деньги.

Как выяснилось, в тот злополучный день мужчина снял в банке 100 тысяч рублей, которые положил в наружный карман куртки. Затем он отправился с другом в кафе, а пропажу обнаружил лишь поздно вечером. Объявление в соцсетях увидела его жена.

Леонид Лебедев служит в органах внутренних дел с 2000 года. Начинал карьеру помощником участкового отдела МВД России по Вилюйскому району. С 2012 года работает участковым уполномоченным полиции Якутска. Женат, воспитывает двоих детей.

- Уверен, что каждый на моем месте поступил бы так же. Берегите себя и своих близких, - отметил полицейский.