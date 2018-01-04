Мечты сбываются: двое школьников из Якутии побывают на Кремлевской елке

Айлаана Спиридонова и Егор Ильин станут участниками Кремлевской елки и других праздничных мероприятий, проходящих в эти дни в столице России. Заветные желания учащихся Республиканской коррекционной школы-интерната V вида исполнил Глава Якутии Айсен Николаев.

В Московском Кремле, где 27 декабря проходило заседание Госсовета, посвященное развитию добровольчества и социально ориентированных НКО, были установлены праздничные елки. Помимо игрушек, их украшали бумажные гирлянды с написанными на них мечтами детей. Были там и желания якутских школьников Айлааны Спиридоновой и Егора Ильина - побывать на Кремлевской елке.

Глава республики Айсен Николаев воплотил мечту учащихся Республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната V вида для детей с тяжелыми нарушениями речи – 4 января они вылетают в Москву. Ребята пробудут там несколько дней и станут участниками не только Кремлевской елки, но и других праздничных мероприятий, проходящих в эти дни в столице России.

Айлаана Спиридонова – финалистка IV Национального чемпионата по профмастерству среди инвалидов «Абилимпикс».

Айлаана Спиридонова заняла третье место в финале IV Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов «Абилимпикс», который проходил в ноябре 2018 года в Москве, в компетенции «Бисероплетение». А девятиклассник Егор Ильин – победитель городского конкурса проектов «Моя будущая профессия» среди учащихся коррекционных школ.