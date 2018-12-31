Самое молодое министерство Якутии возглавил Александр Саввинов

Республиканское министерство по развитию Арктики и делам народов Севера возглавит Александр Саввинов. Соответствующий указ подписал глава Якутии Айсен Николаев.

Ранее Александр Саввинов занимал пост председателя Якутской Городской думы. В сентябре 2018 года он проиграл предвыборную гонку на пост мэра Якутска.

Министерство по развитию Арктики создано в республике в декабре 2018 года. Новое ведомство будет заниматься комплексным развитием Арктической зоны республики и устойчивым развитием коренных малочисленных народов Севера. Экономический рост северных районов руководство республики связывает с развитием транспортной инфраструктуры вокруг Северного морского пути.

- Развитие Арктики требует комплексного подхода. Наскоками, точечными мерами ее точно не поднять. Масштаб задач требует абсолютно нового уровня и качества управления, — отметил глава Якутии во время оглашения ежегодного послания Госсобранию (Ил Тумэн).

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