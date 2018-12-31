Новогоднее поздравление главы Якутии Айсена Николаева

Уважаемые якутяне!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Во всех городах и селах нашей бескрайней республики якутяне с волнением ждут боя кремлевских курантов, возвещающих наступление 2019 года. В новый год мы вступаем с благодарностью за все хорошее и доброе, что принес год уходящий. Нам есть чем гордиться!

2018 год запомнится трудовыми достижениями якутян, успехами жителей республики в творчестве, образовании, в спорте. Он запомнится созданием молодых семей и рождением детей, яркими, добрыми событиями - всем, чем была наполнена жизнь нашей республики.

В уходящем году жители республики показали пример настоящей сплоченности перед грозной стихией. Всем миром мы справились с самым разрушительным за последние 18 лет наводнением, протянув руку помощи согражданам, попавшим в беду. Никто не остался равнодушным, и это вселяет уверенность, что вместе нам все под силу!

Мы все встречаем Новый год с новыми планами, с верой в позитивные перемены в жизни своих семей, в жизни нашего общего дома – родной Якутии. От нашей энергии и труда, от нашего единства и ответственности в полной мере зависит ее процветание!

В Год консолидации, объявленный в республике, мы будем стремиться к тому, чтобы каждый якутянин гордился тем, что живет в успешной, прогрессивной республике, в сильной, могучей России. Вместе мы сможем уверенно идти вперед, противостоять любым испытаниям и решать самые сложные задачи!

Дорогие друзья!

Вдохновение, силы и энергию нам дарят любовь и тепло родных людей. Тех, кто всегда ждет нас с работы, кто верит и поддерживает в трудные минуты, кто искренне радуется нашим победам и никогда не предаст. Семья – это самое главное, что есть в жизни каждого из нас!

Пусть Новый год откроет череду светлых и радостных дней, и в каждом доме во всех уголках нашей Якутии воцарятся мир и благополучие, здоровье и счастье, любовь и уважение. Цените себя, берегите своих близких!

Желаю всем хорошего праздничного настроения, исполнения всех заветных желаний!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев