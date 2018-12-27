«Супердесятка»: на тридцатом Балу чемпионов названы имена лучших спортсменов Якутии

26 декабря в спорткомплексе «Триумф» прошел тридцатый по счету Бал чемпионов, который собрал лучших спортсменов Якутии. В 2018 году на дальневосточных, российских и международных соревнованиях якутяне завоевали 340 золотых, 302 серебряных и 303 бронзовых медали.

Министр спорта республики Иннокентий Григорьев назвал уходящий год урожайным на спортивные победы: 945 наград с соревнований Дальнего Востока, страны, Европы и мира, 34 чемпиона России, 15 чемпионов мира и 10 чемпионов Европы.

В этом году на территории республики прошли XI Международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при в честь 90-летия Дмитрия Коркина, чемпионат России по боксу и III чемпионат мира по мас-рестлингу.

По итогам года в номинации «Лучшее муниципальное образование» был награжден Сунтарский улус, «Лучшей спортивной общественной организацией» названа Федерация современного панкратиона Якутии.

Как «Лучший спортивный организатор-меценат» отмечен генеральный директор клуба «Fitness Life» Виктор Салтыков, «Лучший организатор по месту жительства» — глава Эмисского наслега Амгинского улуса Илья Пестерев, «Лучший организатор по внедрению ГТО» — руководитель Центра тестирования Нерюнгринского района Анна Григорьева.

«За служение спорту» награжден заслуженный работник физической культуры и спорта республики Петр Платонов, «За выдающийся вклад в развитие физической культуры и спорта» — основатель спартакиады по национальным видам спорта Афанасий Алексеев.

Кульминацией Бала чемпионов стало объявление имен «супердесятки» спортсменов. Лучшими по адаптивным видам спорта среди детей стали Татьяна Бурым и Андрей Винокуров, во взрослой категории — Степанида Артахинова и Владимир Балынец.

В национальных видах спорта в «супердесятку» вошли Наталья Черноградская и Павел Черноградский, который стал единственным трехкратным чемпионом мира по мас-рестлингу.

Победу в главных номинациях «Лучшая спортсменка» и «Лучший спортсмен» присудили: в детской категории — Алене Большаковой и Валерию Андросову, во взрослой — легкоатлетке Сардане Трофимовой и боксеру Василию Егорову.

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