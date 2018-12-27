2018-12-27T04:26:25+03:00
Политика

Глава Якутии вошел в ТОП-20 рейтинга цитируемости губернаторов-блогеров

Свои странички в соцсетях Айсен Николаев ведет сам
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На страничку главы Якутии в Инстаграм подписаны более 75 тысяч человек.На страничку главы Якутии в Инстаграм подписаны более 75 тысяч человек.Фото: ЯСИА
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Компания «Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за 2018 год. Глава Якутии Айсен Николаев вошел в ТОП-20, заняв 11 место.

В рейтинг-лист за январь-декабрь 2018 года вошли действующие на период исследования главы регионов страны, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Айсен Николаев ведет свои странички в соцсетях лично и считает их прекрасным инструментом для обратной связи с гражданами. О большинстве своих кадровых назначений глава республики первым делом сообщает в Twitter.

Сегодня на страничку главы Якутии в Инстаграм подписаны более 75 тысяч человек, за его твитами следят 4,6 тысячи фоловеров, а в Фейсбуке у него 4,8 тысяч друзей.

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