Глава Якутии подписал указ о награждении государственными наградами
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о присвоении почетных званий и награждении государственными наградами республики.
За заслуги в области культуры и искусства, здравоохранения, образования и воспитания подрастающего поколения, журналистики, печати и телевидения, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, банковского дела, охраны природы, строительства, сельского хозяйства, водного транспорта, налоговой системы, алмазной промышленности, местного самоуправления, укрепления законности и правопорядка, потребительской кооперации, активную общественную деятельность, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетные звания
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
КУЗЬМИНОЙ Маргарите Ильиничне, врачу-оториноларингологу государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Удачнинская городская больница», Мирнинский район;
МИНЕНКО Валентине Дементьевне, участковому врачу-терапевту поликлиники Светлинской городской больницы государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Мирнинская центральная районная больница»;
НИКОЛАЕВУ Николаю Наумовичу, участковому врачу-терапевту Малыкайской участковой больницы государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Нюрбинская центральная районная больница»;
ХАРЛАМПИЕВОЙ Любови Кенчерьевне, заведующей, врачу-педиатру детского отделения государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Вилюйская центральная районная больница имени Прокопия Андреевича Петрова»;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ГАВРИЛЬЕВУ Ивану Ивановичу, главному редактору газеты «Кыым» общества с ограниченной ответственностью «Медиагруппа «Ситим»», город Якутск;
СИВЦЕВОЙ Сардане Яковлевне, ведущей программы Дирекции телеканалов «НВК Саха» и «Мамонт» государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) Национальная вещательная компания «Саха», город Якутск;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
АФАНАСЬЕВОЙ Лене Николаевне, главному врачу государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский онкологический диспансер», город Якутск;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
АВДЕЕВОЙ — БРУНЬКО Алле Геннадьевне, главному редактору телерадиостудии общества с ограниченной ответственностью «Медиакомпания «Алмазный край»» Ленской телерадиостудии, Ленский район;
АНДРОСОВУ Афанасию Афанасьевичу, преподавателю вокала муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования», Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район);
БАИШЕВОЙ Татьяне Анатольевне, преподавателю муниципальной бюджетной организации дополнительного образования «Батагайская детская школа искусств», Верхоянский район;
ВЛАДИМИРОВОЙ Ларисе Николаевне, директору муниципального клубного учреждения «Центр культуры и народного творчества «Саргы туhулгэтэ»», Хангаласский улус;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ГИБАЛО Андрею Олексовичу, главному редактору газеты «Мирнинский рабочий», Мирнинский район;
СОДНОМОВУ Жаргалу Гыпыловичу, главе муниципального образования «Мальжагарский наслег», Олекминский район;
ТУЛАСЫНОВУ Василию Борисовичу, главному инженеру филиала акционерной компании «АЛРОСА» «Якутское предприятие по торговле алмазами акционерной компании «АЛРОСА»», город Якутск;
ХОМЕНКО Елене Ивановне, главному специалисту муниципального казенного учреждения «Управление муниципальной собственностью и закупками Нерюнгринского района»;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ПРОТОПОПОВОЙ Клавдии Васильевне, заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сулусчаан»» села Чинеке, Вилюйский улус (район);
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
АНУФРИЕВУ Ивану Васильевичу, главе крестьянского (фермерского) хозяйства «Чакыр», Чурапчинский улус (район);
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
КАПЛУН Людмиле Николаевне, ведущему инженеру планово-экономического отдела акционерного общества «Нерюнгринский городской водоканал»;
СЛЕПЦОВОЙ Анастасии Григорьевне, председателю правления Тюнгюлюнского потребительского общества, Мегино-Кангаласский улус;
ЦАПЛЮК Ольге Александровне, директору муниципального унитарного предприятия «Служба единого заказчика», городской округ «Жатай»;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ИВАНОВУ Олегу Иннокентьевичу, директору муниципального учреждения «Дворец спорта», Хангаласский улус;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
КУЛАГИНУ Андрею Александровичу, старшему тренеру-преподавателю спортивного комплекса «Им. 60-летия Победы» Культурноспортивного комплекса акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
КОРЯКИНОЙ Марии Иннокентьевне, учителю муниципального бюджетного учреждения общеобразовательной организации «Белогорская средняя общеобразовательная школа имени В.П. Ефимова», Абыйский улус (район);
ЛОСИНСКОЙ Светлане Леонидовне, учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Политехнический лицей», Мирнинский район;
МАЛЯСОВОЙ Светлане Валентиновне, учителю, заместителю директора муниципального общеобразовательного учреждения – Средняя общеобразовательная школа № 22 поселка Беркакит, Нерюнгринский район;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ГУЛЯЕВОЙ Изабелле Георгиевне, руководителю дополнительного офиса в городе Нюрбе акционерного коммерческого банка «Алмазэргиэнбанк» акционерного общества;
НИКОЛАЕВОЙ Мотрене Васильевне, директору Департамента анализа и планирования акционерного коммерческого банка «Алмазэргиэнбанк» акционерного общества, город Якутск;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ЛАТКО Константину Борисовичу, директору Усть-Янского филиала акционерного общества «Теплоэнергосервис»;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ЛУКИНУ Александру Ивановичу, заместителю министра внутренних дел по Республике Саха (Якутия) — начальнику следственного управления, город Якутск.
Наградить
ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
АТЛАСОВУ Лену Ивановну, заведующую гинекологическим отделением, врача акушера-гинеколога государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Намская центральная районная больница»;
ГОРКОВЕНКО Владимира Сергеевича, директора общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис», Нерюнгринский район;
ГРИГОРЬЕВА Василия Григорьевича, ветерана муниципальной службы, Сунтарский улус (район);
ДМИТРИЕВУ Матрену Петровну, главного библиотекаря муниципального казенного учреждения «Вилюйская межпоселенческая централизованная библиотечная система»;
ИВАНОВУ Надежду Васильевну, педагога-методиста муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Момская детская школа искусств»;
КОНТОРУСОВУ Тамару Егоровну, врача хирурга государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Кобяйская центральная районная больница имени Тереховой М.Н.»;
КОРНИЛОВУ Людмилу Прокопьевну, председателя Якутской республиканской организации Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, город Якутск;
КОХАНОВУ Альбину Дмитриевну, главного государственного налогового инспектора Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Республике Саха (Якутия), Ленский район;
КРИВЦОВУ Татьяну Ивановну, корпоративного секретаря акционерного коммерческого банка «Алмазэргиэнбанк» акционерного общества, город Якутск;
КСЕНОФОНТОВУ Сардану Климентьевну, участкового врача-терапевта Кутанинской участковой больницы государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Сунтарская центральная районная больница»;
ЛОГВИНОВУ Веру Алексеевну, помощника врача-эпидемиолога государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Усть-Майская центральная районная больница»;
ЛУКИНА Октября Ивановича, главу муниципального образования «Югюлятский наслег», Вилюйский улус (район);
НИКОЛАЕВУ Галину Ивановну, главного бухгалтера потребительского общества «Илгэ» Якутского союза потребительского общества «Холбос» Республики Саха (Якутия), город Якутск;
ПЕТРОВУ Туйару Николаевну, руководителя отдела Управления записи актов гражданского состояния при Правительстве Республике Саха (Якутия) по Оленекскому улусу (району);
УВАРОВСКУЮ Туяру Викторовну, воспитателя дошкольной группы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Салбанская средняя общеобразовательная школа им. Е.М. Ларионова», Намский улус;
ШЕЛЕХОВУ Татьяну Валерьевну, заместителя директора Культурно-спортивного комплекса акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район;
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
АЛАНАЕВУ Антонину Алексеевну, врача акушера-гинеколога государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Верхневилюйская центральная районная больница»;
АЛЕКСЕЕВА Евгения Романовича, преподавателя государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Вилюйский педагогический колледж»
КЕСАРЕВУ Тамару Николаевну, начальника муниципального казенного учреждения «Управление культуры и духовного развития», Горный улус;
КОЗЛОВА Евгения Михайловича, капитана – первого помощника механика теплохода «СПН-698Б», открытого акционерного общества «Колымская судоходная компания», Верхнеколымский район;
КОНДРАТЬЕВА Александра Андреевича, начальника Мирнинского управления автомобильных дорог акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества);
КУЗНЕЦОВУ Ирину Васильевну, заведующую муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 29 «Теремок»» поселка Светлый, Мирнинский район;
ЛАРКИНА Игоря Валерьевича, начальника Удачнинского монтажно-наладочного управления специализированного треста «Алмазавтоматика» акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район;
ЛЕВИНУ Ольгу Николаевну, заведующую акушерским отделением – врача акушера-гинеколога государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Кобяйская центральная районная больница им. Тереховой М.Н.»;
МАКАРОВА Петра Васильевича, ветерана нефтегазовой отрасли, почетного работника топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, город Якутск;
МАЛЬЦЕВУ Луизу Романовну, учителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вилюйская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза Николая Саввича Степанова»;
МИХАЙЛОВА Семена Николаевича, председателя совета Улусного союза потребительских обществ «Верхневилюйск»;
НИКИТИНУ Антонину Михайловну, старшего государственного инспектора – руководителя Мегино-Кангаласской улусной инспекции охраны природы;
ПАСКИНА Игоря Юрьевича, начальника отдела муниципального казенного учреждения «Управление гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности», город Якутск;
ПОЛУЭКТОВА Юрия Прокопьевича, старшего мастера Жилиндинской дизельной электростанции муниципального района «Оленекский эвенкийский национальный район»;
ПОПОВУ Елену Васильевну, главного библиотекаря Сулгачинской сельской модельной библиотеки, Амгинский улус (район);
РАДЕЦКУЮ Елену Азгамовну, машиниста (оператора) паровых и водогрейных котлов 4 разряда муниципального унитарного предприятия «Жатайтеплосеть»;
РЖЕУССКОГО Леонарда Леонардовича, рыбака индивидуального предпринимателя «Негреба Н.П.», Нижнеколымский район;
САДОВНИКОВУ Жанну Егоровну, педагога муниципального бюджетного учреждения «Центр дополнительного образования», Абыйский улус (район);
СЕРГЕЕВУ Клавдию Георгиевну, директора муниципального автономного учреждения «Центр духовности имени Семена и Софрона Даниловых», Горный улус;
СИВЦЕВА Василия Тарасовича, заслуженного работника культуры Российской Федерации, народного поэта Республики Саха (Якутия);
СТАРОСТИНУ Ольгу Ревовну, председателя Абыйской общественной организации «Якутская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов»;
ТОКАРЕВА Владимира Александровича, начальника центральных инженерных сетей Томпонского филиала государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)»;
ЧЕРНОГО Сергея Алексеевича, директора обособленного подразделения саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство по защите прав и законных интересов жилищно-коммунальных организаций «ЖКХ-Групп» в Республике Саха (Якутия)», Нерюнгринский район;
ЧУКАВИНУ Наталию Николаевну, заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), город Якутск.
Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
19 декабря 2018 года
№ 258