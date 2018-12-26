Ленскиймост: мечта якутян лидирует по числу предложений в программу развития Дальнего Востока

За 10 дней работы портала дв2025.рф в системе зарегистрировалось 850 пользователей, которые оставили более 650 предложений по развитию региона. Якутия занимает четвертое место среди субъектов ДФО по количеству инициатив – от жителей республики поступило 27 предложений.

Мечта якутян лидирует по числу предложений в программу развития Дальнего Востока от республики - строительства моста через Лену касаются более 20% из них. Якутяне отмечают, что мост даст жителям республики круглогодичную свободу передвижения, откроет возможности развития северных районов, позволит снизить уровень цен за счет уменьшения транспортных расходов и забыть о ледовой переправе, где каждый год гибнут люди.

- Мы, жители Якутии, живем и пытаемся развиваться в очень суровых условиях. Мост через реку Лена нужен, чтобы открыть нам Россию, - написал один из пользователей.

Проект создан для сбора предложений, которые войдут в Национальную программу развития Дальнего Востока. Минвостокразвития России приглашает всех неравнодушных россиян принять участие в формировании ключевых направлений развития восточных регионов страны.

Количество предложений, которые может оставить пользователь, не ограничено. Касаться они могут как развития всего Дальнего Востока, так и развития конкретного региона, отдельного населённого пункта или территории. Чтобы оставить предложение, необходимо зарегистрироваться на сайте, указав информацию о месте своего постоянного проживания, номер мобильного телефона, профессиональную принадлежность и дату рождения.

Национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года должна быть подготовлена до 1 сентября 2019 года. Среди ключевых направлений программы: обеспечение опережающей динамики в социальной сфере (жилье, ЖХК, транспортная доступность, здравоохранение, культура и спорт), развитие экономики и науки.

25 декабря на сайте дв2025.рф появилась возможность проголосовать за приоритетные направления развития Дальнего Востока, сообщает Минвостокразвития России. По итогам первого этапа голосования будет сформирован рейтинг приоритетных направлений социальной политики для каждого из субъектов ДФО. В дальнейшем пройдет голосование по поступившим предложениям для определения наиболее актуальных и востребованных.

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