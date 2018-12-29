В Якутске открыли радиологическое отделение онкодиспансера

29 декабря после реконструкции открылось здание радиологического отделения республиканского онкодиспансера на улице Феликса Кона в Якутске. С нового года якутяне смогут получать высококвалифицированное радиологическое лечение на территории региона.

В следующем году работа по дальнейшему строительству второй очереди онкодинспансера за счет средств республики будет продолжена. Планируется, что с 2020 года на финансирование строительства начнут поступать средства федерального бюджета.

Радиологическое отделение окнодиспансера рассчитано на 30 коек и оснащено самым современным оборудованием. Площадь здания увеличилась почти в три раза и составила порядка пяти тысяч квадратных метров.

В отделении будут работать специалисты, которые прошли обучение в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Блохина и Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.

Вторая очередь строительства объекта – новое здание онкоцентра – будет завершена в 2022 году.