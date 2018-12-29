2018-12-29T05:30:18+03:00
Общество

Якутия вошла в состав единой энергосистемы России

Это позволит существенно повысить надежность электроснабжения потребителей и качество электроэнергии
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С 1 января 2019 года оперативно-диспетчерское управление энергообъектами Центрального и Западного энергорайонов Якутии будет происходить по российскому стандарту.С 1 января 2019 года оперативно-диспетчерское управление энергообъектами Центрального и Западного энергорайонов Якутии будет происходить по российскому стандарту.
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Центральный и Западный энергорайоны Якутии вошли в состав Единой энергосистемы России. Торжественная церемония передачи функций оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики от «Якутскэнерго» системному оператору состоялась 28 декабря.

С 1 января 2019 года оперативно-диспетчерское управление энергообъектами Центрального и Западного энергорайонов Якутии будет происходить по российскому стандарту. Это позволит надежно работать всей энергосистеме республики.

Западный и Центральный энергорайоны охватывают территорию 17 районов Якутии. Вхождение в состав Единой энергосистемы России существенно повысит надежность электроснабжения потребителей и качество электроэнергии.

Передача функций оперативно-диспетчерского управления позволит обеспечить синхронную работу всех объектов энергетики объединенной системы. Все энергетическое, сетевое и генерирующее оборудование, а также сбытовые функции останется в «Якутскэнерго».

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