2018-12-25T11:57:54+03:00
Общество

На территории Якутии появятся три заповедника и национальный парк

К 2024 году по всей стране планируется создать 24 новых заповедника
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Всемирный Фонд дикой природы России предлагал присвоить заказнику «Кыталык» статус национального парка ещё в 2016 году.Всемирный Фонд дикой природы России предлагал присвоить заказнику «Кыталык» статус национального парка ещё в 2016 году.Фото: ЯСИА
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В арктической зоне Якутии появятся три заповедника: «Медвежьи острова», «Большое Токко» и «Лаптевоморский». А заповедник «Кыталык» получит статус национального парка.

Произойдёт это в рамках федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма». К 2024 году в рамках этого проекта по всей стране планируется создание 24 новых особо охраняемых территорий федерального значения, сообщает пресс-служба Росзаповедцентра.

Места для создания заповедников выбраны не случайно. Озеро Большое Токко в Нерюнгринском районе называют жемчужиной Южной Якутии. Арктический архипелаг «Медвежьи острова» в Нижнеколымском районе – место обитания белого медведя. Лаптевоморский заповедник станет первой в России морской особо охраняемой природной территорией размером в восемь млн га.

Особо охраняемые природные территории в российской Арктике играют важнейшее значение для сохранения популяций белого медведя, путоранского снежного барана, лаптевского моржа, китов (гренландский, нарвал, горбач), стерхов, краснозобой казарки, малого лебедя, кречета и орлана-белохвоста.

Всемирный Фонд дикой природы России предлагал присвоить государственному природному заказнику «Кыталык» статус национального парка ещё в 2016 году.

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