Новогоднее чудо: в Якутии спасли водителя КАМАЗА, который провалился под лед

В Якутии спасли водителя КАМАЗА, который провалился под лед. Инцидент произошел рано утром 25 декабря на переправе Кангалассы – Соттинцы.

Дежурная смена спасателей прибыла на место через полтора часа. Доехав до наледи, на поиски водителя и машины отправился старший смены Денис Петухов.

Поиски осложнял сильный туман, который образовался над наледью – спасателю пришлось двигаться вслепую. Однако через некоторое время ему удалось выйти на голос пострадавшего. Мокрый водитель сидел на крыше грузовика и предупредил сотрудника службы спасения, что вокруг глубоко.

С помощью специального троса Дениса Петухова страховали трое коллег. Спасателям повезло: работать пришлось по колено в воде, но лед выдержал. Добравшись до мужчины, спасатель обвязал его страховочной веревкой и вытянул на твердый лед. 50-метровой веревки только-только хватило.

Спасатели доставили пострадавшего в Капитоновский дом-интернат для престарелых и инвалидов, где врачи оказали мужчине первую помощь. Туда же прибыла карета Скорой помощи из Якутска.

Эту историю с полным правом можно назвать новогодним чудом. Как рассказал водитель, когда машина начала проваливаться под лед, он выскочил из кабины в воду, а потом забрался наверх. В ожидании помощи мужчина просидел на крыше грузовика на 35-градусном морозе около трех часов.