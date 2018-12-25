В Якутии восстановили поврежденный газопровод

В Намском районе Якутии восстановили поврежденный газопровод. В аварийно-восстановительных работах были задействованы 25 специалистов линейно-эксплуатационной службы «Сахатранснефтегаза» и 15 единиц техники.

Прорыв первой нитки магистрального газопровода подземного проложения Якутск - Таастах в 60 км от столицы республики произошел утром 22 декабря. Огненный факел в 20 километрах севернее поселка Маган заметил командир воздушного судна компании "Аэрофлот" при заходе на посадку.

На место происшествия была оперативно направлена аварийная бригада. Поврежденный участок перекрыли, подача газа населению не останавливалась - была задействована резервная нитка магистрального газопровода.

Аварийно-восстановительные работы заняли три дня. Специалисты вскрыли более 70 метров поврежденного газопровода и заменили трубу.

Как сообщили в пресс-службе компании «Сахатранснефтегаз», раз в пять лет все участки газопроводов подвергаются экспертизе промышленной безопасности. Первую нитку магистрального газопровода в Намском районе проверяли четыре года назад. Как отмечают в компании, срок ее эксплуатации достиг 50-летнего рубежа.

Установлением причин инцидента занимается экспертная комиссия. На месте происшествия также работали сотрудники республиканского следственного комитета и специалисты государственного экологического надзора. По предварительным данным, в результате ЧП сгорело 1,5 гектара леса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Восстановление поврежденного газопровода в Якутии займет три дня

В настоящее время утечка газа остановлена, пламя отсутствует (подробности)