Водозабор, инвестпроекты, цифровизация: в Якутии подвели итоги года

24 декабря прошла предновогодняя встреча Айсена Николаева с депутатами, членами Правительства, главами муниципалитетов, руководителями крупных хозяйствующих субъектов и общественниками.

В числе главных событий уходящего года глава Якутии отметил реализацию инвестпроектов, строительство крупных социальных объектов, ремонт дорог. В столице республики началась реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Якутск», а в Нижний Бестях прибыл первый пассажирский поезд. На территории Якутии введено 5 дизельных электростанций, в Тикси запущена уникальная ветряная электростанция мощностью 900 кВт. В столице республики заработал новый водозабор – самый крупный на Дальнем Востоке.

В Год содействия занятости в республике создано более двух тысяч новых рабочих мест, почти 3 тысячи безработных прошли курсы профессионального обучения. По проекту «Местные кадры в промышленность» на крупных производствах трудоустроено 4,5 тысячи жителей республики.

Важным достижением уходящего года глава республики назвал цифровизацию. Сегодня 142 населенных пункта, где проживает 75% населения республики, подключены к оптоволокну, завершено строительство волоконно-оптической линии связи «Вилюйский экспресс».

- 2019 год станет первым годом реализации Стратегии развития республики на период до 2032 года. Работы предстоит много, но я уверен, что в Год консолидации мы справимся с любыми задачами, – резюмировал Айсен Николаев.