2018-12-24T04:26:03+03:00
Происшествия

В результате ЧП на газопроводе в Якутии сгорело 1,5 гектара леса

В настоящее время на поврежденном участке ведутся аварийно-восстановительные работы
Поделиться:
В результате ЧП газопровод подземного проложения был поврежден на участке длиной около 20 метров.В результате ЧП газопровод подземного проложения был поврежден на участке длиной около 20 метров.
Изменить размер текста:

На место возгорания магистрального газопровода в Якутии выехали специалисты государственного экологического надзора. По предварительным данным, в результате ЧП сгорело 1,5 гектара леса.

В ходе проверки инспекторы составили акт осмотра территории и отобрали пробы почвы. Почва на месте прорыва газопровода приобрела красновато-бурый оттенок. Пробы почвы направлены в Якутск для проведения лабораторных исследований.

В настоящее время подсчитывается ущерб от пожара, причинённый лесному фонду. По предварительным данным, площадь очага возгорания составила 1,5 гектара, сгорело порядка 70 кубометров древесины.

Утром 22 декабря произошел прорыв первой ветки газопровода Якутск - Таастах в 60 км от Якутска. В результате ЧП газопровод подземного проложения был поврежден на участке длиной около 20 метров. В настоящее время на этом участке ведутся аварийно-восстановительные работы.

В качестве возможных причин прорыва газопровода называются внешнее воздействие и усталость металла. Первая нитка магистрального газопровода, где произошло возгорание, была проложена в 1967 году.

Причину ЧП выяснит экспертная комиссия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Восстановление поврежденного газопровода в Якутии займет три дня

В настоящее время утечка газа остановлена, пламя отсутствует (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Якутские лыжники одержали убедительную победу на «Кубке Сибири»
Глава Якутска пообщается с горожанами в прямом эфире
«АЛРОСА» перечислит 150 млн рублей на реализацию экологических мероприятий в Якутии
«Якутлесресурс» получит новую лесопожарную технику
Суд отменил полный запрет на продажу алкоголя в одном из поселков Якутии
Два человека стали жертвами пожара в Якутии
Заявки на субсидирование рейсов на Дальний Восток подали семь авиакомпаний
Следователи выясняют обстоятельства смерти младенца, не дождавшегося санрейса в Якутии
Один из самых известных журналистов Якутии удостоен премии правительства России
Коренные малочисленные народы Севера поддержат рублем
Один из старейших детских садов Якутска переехал в каменное здание
«Подари волшебство»: как сотрудники полиции стали Дедами Морозами и Снегурочками
Синоптики прогнозируют резкое похолодание на западе Якутии
В Якутии оштрафовали владельца дрона, который подверг опасности экипаж вертолета
В Якутске пройдет выставка-ярмарка «Рыба Якутии-2018»
Бюджет фонда ОМС Якутии «потяжелел» на 6,7 млрд рублей