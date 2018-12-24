В результате ЧП на газопроводе в Якутии сгорело 1,5 гектара леса

На место возгорания магистрального газопровода в Якутии выехали специалисты государственного экологического надзора. По предварительным данным, в результате ЧП сгорело 1,5 гектара леса.

В ходе проверки инспекторы составили акт осмотра территории и отобрали пробы почвы. Почва на месте прорыва газопровода приобрела красновато-бурый оттенок. Пробы почвы направлены в Якутск для проведения лабораторных исследований.

В настоящее время подсчитывается ущерб от пожара, причинённый лесному фонду. По предварительным данным, площадь очага возгорания составила 1,5 гектара, сгорело порядка 70 кубометров древесины.

Утром 22 декабря произошел прорыв первой ветки газопровода Якутск - Таастах в 60 км от Якутска. В результате ЧП газопровод подземного проложения был поврежден на участке длиной около 20 метров. В настоящее время на этом участке ведутся аварийно-восстановительные работы.

В качестве возможных причин прорыва газопровода называются внешнее воздействие и усталость металла. Первая нитка магистрального газопровода, где произошло возгорание, была проложена в 1967 году.

Причину ЧП выяснит экспертная комиссия.

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