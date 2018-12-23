Якутяне смогут пройти по Ленскому мосту к 2024 году

Айсен Николаев выразил уверенность, что к 2024 году якутяне смогут пройти по Ленскому мосту. Об этом глава Якутии заявил в ходе прямого эфира 22 декабря на канале «Россия-1», отвечая на вопрос о строительстве моста.

Он отметил, что удовлетворен ответом президента страны Владимира Путина о строительстве моста.

- Речь шла о том, какие условия должны создаваться для того, чтобы этот проект состоялся. В августе я обратился к Президенту, чтобы вопрос строительства моста в министерствах страны был рассмотрен с точки зрения развития Якутска и всей левобережной части реки Лены до Мирного. С учетом того, что сегодня мы формируем северный широтный пояс от Мирного до Магадана, в перспективе с выходом на Иркутск. Тогда у меня был достаточно долгий разговор с Президентом со всеми обоснованиями, цифрами. Он поддержал наше предложение и поручил Минтрансу вернуться к этому вопросу, — подчеркнул Айсен Николаев.

На недавнем научно-техническом совете Росавтодора были представлены два проекта инженерного решения строительства Ленского моста. Они были разработаны с учетом особенностей местности строительства, ледяных заторов и экосистемы реки.

- Готовится протокол научно-технического совета, который ляжет в основу решения министерства транспорта России. Уверен, он будет положительным. Сейчас наша задача – обосновать косвенные эффекты строительства моста в целом для Якутии и всего Дальнего Востока. Здесь нам тоже есть, что сказать, — отметил глава республики.

27 декабря запланирована встреча с министром экономики РФ Максимом Орешкиным, где будут обсуждаться основные подходы к реализации проекта.

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