«Мисс Республика Саха (Якутия)-2018» стала Влада Потапова

Победительницей IV национального конкурса красоты стала 23-летняя Влада Потапова из Якутска. Финал шоу «Мисс Республика Саха (Якутия)» прошел 22 декабря в Театре оперы и балета. Двадцать самых красивых девушек Якутии готовились к нему больше месяца.

Корону победительнице вручила Мисс РС (Я)-2017, II вице-мисс Россия и участница топ-30 конкурса «Мисс мира» Наталья Строева.

Главная красавица Якутии Влада Потапова работает в салоне красоты. Ее параметры: 89-62-92, рост 176 см. Ранее девушка принимала участие в конкурсах красоты «Мисс Евразия Sakha-2015» и «Мисс виртуальная Якутия-2015».

Влада Потапова будет представлять республику на конкурсе «Мисс Россия».

Титул 1 вице-мисс Республика Саха (Якутия) получила Людмила Трифонова из Намского улуса. 2 вице-мисс Республика Саха (Якутия) стала Людмила Тарабукина из Таттинского улуса. Титул «Мисс интернет» и 100 тысяч рублей получила Виолетта Христофорова.

Победительница национального конкурса красоты получила серебряную корону из серебра с аметистом, топазом и 23 бриллиантами. Украшение для королевы красоты создали мастера ювелирного салона «Алгыс», оно будет переходящим. Главным призом для первой красавицы республики впервые в истории конкурса стал автомобиль «Hyundai Solaris» 2018 года выпуска.

Влада Потапова будет представлять республику на конкурсе «Мисс Россия».