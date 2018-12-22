Восстановление поврежденного газопровода в Якутии займет три дня

Восстановительные работы на поврежденной ветке газопровода Якутск - Таастах планируется завершить вечером 24 декабря. Как отмечает пресс-служба республиканского МЧС, огненный факел в 20 километрах севернее поселка Маган заметил командир воздушного судна компании "Аэрофлот" при заходе на посадку.

На месте инцидента побывал министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко. По информации главы ведомства, газопровод подземного проложения поврежден на участке длиной около 20 метров. В настоящее время утечка газа остановлена, пламя отсутствует.

К 16:00 по якутскому времени к месту работ прибыла специальная техника компании «Сахатранснефтегаз». Сегодня планируется приступить к земляным работам. Далее будут проведены сварочные работы по замене поврежденного и прилегающего участков газопровода. В общей сложности планируется заменить около ста метров трубы. Диаметр газопровода – 530 мм.

Восстановительные работы планируется проводить в две смены силами работников "Сахатранснефтегаз" и завершить вечером 24 декабря. С момента инцидента на месте происшествия постоянно находится дежурный персонал. В ликвидации происшествия задействовано 65 человек и 16 единиц техники.

На месте происшествия работают сотрудники республиканского Следственного комитета.

В результате инцидента никто не пострадал, газоснабжение потребителей не нарушено, возгорания близлежащих объектов и лесного массива не произошло.

Также на месте происшествия работают сотрудники республиканского Следственного комитета. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые мероприятия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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