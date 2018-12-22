Прорыв газопровода в Якутии: угрозы нарушения жизнеобеспечения нет
Утром 22 декабря произошел прорыв первой ветки газопровода Якутск - Таастах в 60 км от Якутска. К этой ветке подключено три населенных пункта Намского района: села Ергелех, Хонгор-Бие и Кюренг-Ат. Диаметр газопровода 530 мм.
Работники «Сахатранснефтегаза» перекрыли поврежденный участок с помощью задвижек. В настоящее время факельное горение газа в трубе газо-магистральной линии прекращено.
Произведено переключение подачи газа по двум резервным веткам. Подача «голубого топлива» потребителям производится в полном объеме, без ограничений. Угрозы нарушения жизнеобеспечения населения, возгорания близлежащих объектов и лесного массива нет.
На месте происшествия работают две аварийные бригады.
На месте происшествия работают две аварийные бригады компании «Сахатранснефтегаз». Республиканское МЧС приведено в режим чрезвычайной ситуации.
Для проведения аварийно-восстановительных работ из Якутска к месту
происшествия направлена специальная техника. Туда же выехала оперативная группа республиканского МЧС. Работает оперативный штаб под руководством полковника внутренней службы Н.Н.Иванова.
В аварийных работах задействовано 46 человек и 9 единиц техники.
Процессуальную проверку проводят сотрудники республиканского Следственного комитета. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые мероприятия.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Намском районе Якутии произошел прорыв магистрального газопровода
Прекращения подачи газа населению нет (подробности)