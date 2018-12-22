2018-12-22T08:10:15+03:00
Происшествия

Прорыв газопровода в Якутии: угрозы нарушения жизнеобеспечения нет

Поврежденный участок перекрыли с помощью задвижек
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Обстоятельства произошедшего изучают сотрудники республиканского Следственного комитета.Обстоятельства произошедшего изучают сотрудники республиканского Следственного комитета.
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Утром 22 декабря произошел прорыв первой ветки газопровода Якутск - Таастах в 60 км от Якутска. К этой ветке подключено три населенных пункта Намского района: села Ергелех, Хонгор-Бие и Кюренг-Ат. Диаметр газопровода 530 мм.

Работники «Сахатранснефтегаза» перекрыли поврежденный участок с помощью задвижек. В настоящее время факельное горение газа в трубе газо-магистральной линии прекращено.

Произведено переключение подачи газа по двум резервным веткам. Подача «голубого топлива» потребителям производится в полном объеме, без ограничений. Угрозы нарушения жизнеобеспечения населения, возгорания близлежащих объектов и лесного массива нет.

На месте происшествия работают две аварийные бригады.

На месте происшествия работают две аварийные бригады.

На месте происшествия работают две аварийные бригады компании «Сахатранснефтегаз». Республиканское МЧС приведено в режим чрезвычайной ситуации.

Для проведения аварийно-восстановительных работ из Якутска к месту

происшествия направлена специальная техника. Туда же выехала оперативная группа республиканского МЧС. Работает оперативный штаб под руководством полковника внутренней службы Н.Н.Иванова.

В аварийных работах задействовано 46 человек и 9 единиц техники.

Процессуальную проверку проводят сотрудники республиканского Следственного комитета. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые мероприятия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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