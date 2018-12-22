2018-12-22T04:17:42+03:00
Происшествия

В Намском районе Якутии произошел прорыв магистрального газопровода

Прекращения подачи газа населению нет
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О причинах происшествия пока не сообщается.О причинах происшествия пока не сообщается.
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Прорыв магистрального газопровода с воспламенением произошел на 221 км Намского тракта. ЧП произошло утром 22 декабря в районе села Таастах Намского района Якутии.

В компании «Сахатранснефтегаз» сообщили, что возгорание произошло на первой нитке магистрального газопровода. Развернут штаб, формируется бригада тяжелой техники.

Произведены переключения на вторую и третью нитки магистрального газопровода. Прекращения подачи газа населению нет.

- В настоящее время проводится ремонт поврежденного участка газопровода. Ситуация под контролем, пламя постепенно затухает, - сообщил министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко.

О причинах происшествия пока не сообщается.

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