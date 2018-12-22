В Намском районе Якутии произошел прорыв магистрального газопровода
Прорыв магистрального газопровода с воспламенением произошел на 221 км Намского тракта. ЧП произошло утром 22 декабря в районе села Таастах Намского района Якутии.
В компании «Сахатранснефтегаз» сообщили, что возгорание произошло на первой нитке магистрального газопровода. Развернут штаб, формируется бригада тяжелой техники.
Произведены переключения на вторую и третью нитки магистрального газопровода. Прекращения подачи газа населению нет.
- В настоящее время проводится ремонт поврежденного участка газопровода. Ситуация под контролем, пламя постепенно затухает, - сообщил министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко.
О причинах происшествия пока не сообщается.