Эстафета огня Игр «Дети Азии» пройдет по улицам Якутска

23 декабря эстафета огня первых международных зимних игр «Дети Азии» пройдет по улицам Якутска. Огонь будут нести 10 человек: юные спортсмены, чемпионы и ветераны спорта республики.

Огонь зимних игр «Дети Азии» будет зажжен в национальном природном парке Ленские столбы 22 декабря. Факел зажжет посол Игр, двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий.

На следующий день пройдет эстафета огня в Якутске, на родине Игр. Протяженность дистанции по улицам столицы республики – 2,3 км. Она начнется с площади Орджоникидзе, пройдет по проспекту Ленина, улицам Кирова и Лермонтова и завершится в ледовом дворце «Эллэй Боотур».

Самым старшим участником эстафеты станет многократный чемпион республики по легкой атлетике Афанасий Алексеев. Несмотря на свои 83 года, ветеран спорта пробежит 150-метровую дистанцию. В эстафете примет участие легенда якутского спорта, трехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион Павел Пинигин. Факел также понесет десятикратный чемпион республики по лыжным гонкам Альберт Трофимов.

Из действующих спортсменов в эстафете огня примут участие мастер спорта по биатлону Надежда Елисеева, победительница первенства России по тройным прыжкам Диана Адасько и борец, призер чемпионата мира Валерий Андросов.

Факел также понесут юные спортсмены, которые примут участие в первых зимних играх «Дети Азии» в Южно-Сахалинске. Это шорт-трекистка Ярослава Федорова, хоккеист Константин Есаулов и тренер хоккейной сборной республики Никита Дружинин.

На Сахалин от Якутии поедет команда из 80 спортсменов и 37 тренеров. Якутские атлеты примут участие в соревнованиях по семи видам спорта: шорт-трек, лыжные гонки, биатлон, фигурное катание, сноуборд, горнолыжный спорт и хоккей. Руководителем команды назначен министр спорта республики Иннокентий Григорьев.

Зимние игры «Дети Азии» будут обслуживать около тысячи волонтеров из 17 регионов страны и трех зарубежных стран. От Якутии на игры отправятся 15 добровольцев.

Первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Южно-Сахалинске с 8 по 17 февраля 2019 года.