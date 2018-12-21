Глава Якутии подписал ряд кадровых указов
Назначен новый директор Комдрагмета республики
Коллектив комитета возглавил Александр Кычкин.Фото: ЯСИА
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20 декабря глава Якутии Айсен Николаев подписал ряд кадровых указов.
Карл Васильев освобождён от должности генерального директора Комитета по драгоценным металлам и камням в связи с истечением срока действия трудового договора.
На этот пост назначен Александр Кычкин, который ранее занимал должность первого заместителя директора.
Также указом главы республики Иннокентий Федоров освобожден от должности заместителя представителя Якутии в составе Торгового представительства РФ в Китае по собственному желанию.