2018-12-21T05:21:07+03:00
Общество

Глава Якутии подписал ряд кадровых указов

Назначен новый директор Комдрагмета республики
Поделиться:
Коллектив комитета возглавил Александр Кычкин.Коллектив комитета возглавил Александр Кычкин.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

20 декабря глава Якутии Айсен Николаев подписал ряд кадровых указов.

Карл Васильев освобождён от должности генерального директора Комитета по драгоценным металлам и камням в связи с истечением срока действия трудового договора.

На этот пост назначен Александр Кычкин, который ранее занимал должность первого заместителя директора.

Также указом главы республики Иннокентий Федоров освобожден от должности заместителя представителя Якутии в составе Торгового представительства РФ в Китае по собственному желанию.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24