2018-12-20T11:17:54+03:00
Экономика

Строительство высокотехнологичной Жатайской судоверфи начнется в 2019 году

Это единственный промышленный проект Якутии, включенный в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ до 2020 года»
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На строительство предприятия из федерального бюджета выделено 4 млрд 106,2 млн рублей.На строительство предприятия из федерального бюджета выделено 4 млрд 106,2 млн рублей.
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20 декабря глава Якутии Айсен Николаев провел рабочее совещание по строительству высокотехнологичной судоверфи в поселке Жатай. Начало строительства запланировано на 2019 год, ввод в эксплуатацию - на конец 2021 года.

Это совместный проект Минпромторга России, правительства республики, «Корпорации развития Якутии», компании «ЛОРП» и «РДР Групп». Модернизация предприятия позволит обновить устаревший флот и обеспечить бесперебойное обеспечение речных грузоперевозок в Ленском бассейне и арктической зоне.

Новые производственные мощности позволят ежегодно строить до десяти речных судов различных типов и назначения и еще шесть модернизировать. Кроме того, предприятие будет заниматься утилизацией списанных судов (до двух в год), а также их ремонтом и межнавигационным обслуживанием.

На сегодняшний день получено положительное заключение Главгосэкспертизы России на проектно-сметную документацию. Начало строительства судоверфи запланировано на 2019 год, ввод в эксплуатацию - на конец 2021 года.

Для успешной реализации проекта необходимо также привлечь внебюджетное финансирование и получить статус резидента ТОСЭР «Кангалассы».

Жатайская судоверфь – единственный промышленный проект Якутии, включенный в государственную программу «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».

На строительство предприятия из федерального бюджета выделено 4 млрд 106,2 млн рублей. Софинансирование проекта в размере 750 млн рублей заложено в республиканскую госпрограмму «Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы». Еще 873,2 млн рублей будет привлечено из внебюджетных источников.

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