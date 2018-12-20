Занятие с чемпионкой: Анастасия Диодорова провела мастер-класс для детей в Якутске

Член паралимпийской сборной России по плаванию, чемпионка Европы и мира, серебряный призер Паралимпийских игр 2008 года, заслуженный мастер спорта РФ Анастасия Диодорова приехала в Якутск. Известная спортсменка встретилась с тренерами Центра адаптивной физкультуры и провела мастер-класс для детей в бассейне «Самородок».

Анастасия часто приезжает в родную Якутию. На этот раз она провела свой первый мастер-класс с детьми на воде.

- Сегодня я заметила парочку очень талантливых ребят. Они хорошо держатся на воде, у них неплохие физические данные для занятия плаванием. Если будут заниматься, у них все получится, - отметила чемпионка.

Дети с удовольствием приняли участие в занятиях, выучили базовые приемы правильного старта, плавания на ногах и на руках, отработали повороты. Такие мастер-классы дают ребятам стимул заниматься и дальше, достигать новых высот в спорте.

- Мы работаем с детьми-инвалидами. Многим из них занятия плаванием идут на пользу, укрепляются мышцы. Ребята, которые раньше с трудом передвигались, начинают хорошо ходить. Наши воспитанники – медалисты республиканских соревнований, участвуем в первенствах России, работаем над подготовкой спортсменов-разрядников. Мастер-класс от Анастасии Диодоровой – это колоссальная мотивация для ребят, - отметила тренер-инструктор по плаванию Элеонора Устинова.

Прославленная спортсменка приехала в Якутск по приглашению Федерации адаптивных видов спорта. В ближайшие дни Анастасия Диодорова также встретится с коллективами училища Олимпийского резерва им. Романа Дмитриева и курсантами кадетского корпуса, посетит Мегино-Кангаласский район.