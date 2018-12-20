Якутия может получить отсрочку по «мусорной реформе». Возможность переноса срока ввода новых правил обращения с отходами обсудят в Ил Тумэне.

18 декабря депутаты Госдумы приняли закон, предоставивший регионам право на отсрочку до 1 января 2020 года, если конкурсный отбор регионального оператора признан несостоявшимся или его деятельность досрочно прекращена.

В этом случае регионы будут вывозить мусор по плану, согласованному с федеральным центром. Плата за вывоз пока останется в составе общей платы за коммунальные услуги.

Для Якутии немаловажно и то, что мусорные свалки, которые не имеют соответствующей документации, можно будет включать в специальный перечень и использовать без лицензии до 1 января 2023 года.

В Якутии определены все пять региональных операторов. Однако в группе риска находится Северно-Арктическая зона, где необходимая инфраструктура практически отсутствует. Также есть сложные вопросы, связанные с тарифами.

- Субъектам РФ предоставлена возможность устанавливать сроки начала действия данного закона. Мы изучим новый закон и определим сроки, — сообщил ЯСИА председатель профильного комитета Ил Тумэн Владимир Прокопьев.

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