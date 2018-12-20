«Царь-птица» вошел в число 20 главных российских фильмов по версии журнала Esquire

Фильм Эдуарда Новикова «Царь-птица» вошел в число 20 главных российских кинокартин по версии журнала Esquire, которые в этом году ставили рекорды в домашнем прокате и боролись за призы на фестивалях в Роттердаме, Берлине, Каннах, Венеции и Торонто.

Esquire выбрал 20 отечественных картин 2018 года, которые можно смело посмотреть (или пересмотреть) на праздниках. В списке из 20 работ – полнометражные художественные фильмы «Довлатов», «ВМаяковский», «Тренер», «Кислота», «Лето», «Война Анны», «Человек, который удивил всех» и «История одного назначения».

«Царь-птица» - триумфатор Московского международного кинофестиваля 2018 года. Притча о старике и старухе, которые решают на излете жизни сосчитать сумму всех своих грехов. Пронзительные актерские работы и чистый символизм в который раз помогли якутскому кино прогреметь на всю страну.

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