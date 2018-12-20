«Прямой разговор» с главой Якутии

22 декабря на телеканале «Россия -1» Айсен Николаев примет участие в передаче «Прямой разговор».

Свои вопросы главе Якутии можно задать в прямом эфире, позвонив в студию по телефону: 8(4112) 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.

Эфир передачи «Прямой разговор» состоится в субботу, 22 декабря, в 8.40 на телеканале ГТРК «Саха» (Россия -1) и радио России.