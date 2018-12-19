В Якутии приняли государственный бюджет на предстоящие три года

19 декабря народные депутаты республики приняли в окончательном чтении проект закона о государственном бюджете Якутии на ближайшие три года. В общей сложности к бюджету поступило 617 поправок.

По итогам подготовки проекта бюджета-2019 ко второму чтению доходная часть увеличилась на 20,8 млрд рублей, налоговые доходы - на 468 млн рублей, безвозмездные поступления - на 20,3 млрд рублей.

Расходы на образование увеличены на 599,9 млн рублей, сельское хозяйство – на 503,4 млн рублей, расходы по охране окружающей среды – на 233,2 млн рублей. Сумма расходов на поддержку обманутых дольщиков выросла на 150 млн рублей, на 400 млн увеличилось финансирование на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей.

- За период между 1 и 2 чтениями законопроекта был принят федеральный бюджет. В связи с этим республика получила 2,2 млрд рублей дотаций на повышение зарплаты бюджетникам, 2,8 млрд рублей субсидий, 83,8 млрд рублей субвенций и средства Русгидро на выравнивание наших тарифов в размере 12,6 млрд рублей. Отмечается уменьшение поступления по акцизам на нефтепродукты, но увеличились поступления по акцизам на алкогольную продукцию. Сохраняется дефицит бюджета в размере 1,135 млрд, — отметил председатель комитета Ил Тумэн по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев.

Доходная часть бюджета на 2019 год принята в объёме 201 млрд 053 млн рублей, расходная часть - 202 млрд 188 млн рублей, дефицит составит 1 млрд 135 млн рублей.

На 2020 год доходы утверждены в объёме 172 млрд 742 млн рублей, расходы – 173 млрд 742 млн рублей, дефицит – 1 млрд рублей.

В 2021 году доходная часть составит 177 млрд 960 млн рублей, расходы – 178 млрд 960 млн рублей с дефицитом 1 млрд рублей.