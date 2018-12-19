Фейерверки на Новый год 2019 в Якутске: площадки для запуска
В Якутске определили места для запуска пиротехнических изделий. Для обеспечения пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций в дни новогодних праздников по всему городу выделены несколько зон для запуска фейерверков.
Автодорожный округ:
Микрорайон Якутской птицефабрики – Набережная Сергеляхского озера, микрорайон ДСК – набережная Сергеляхского озера, микрорайон Залог – озеро Теплое.
Гагаринский округ:
Территория Белого озера.
Губинский округ:
142 квартал, ул. Губина (пустырь), площадь Победы, озеро Солдатское, набережная, 202 микрорайон.
Октябрьский округ:
Площадь Дружбы, озеро Теплое, озеро Сайсары, площадь перед СК «Триумф», площадь перед ТРЦ «Муус Хайа». квартал № 79, площадь перед зданием КТФ СВФУ, сквер возле памятника Семену Дежневу и Абакаяде, площадь перед ПБ «Чолбон», сквер на перекрестке Лермонтова-Октябрьская.
Промышленный округ:
Ул. 50 лет Советской Армии, 86 озеро ПТ №16.
Сайсарский округ:
Ул. Лермонтова – Набережная (озеро Сайсары), ул. Билибина – (озеро Билибина), микрорайон Мерзлотки.
Строительный округ:
Сквер им. Карла Маркса (ул. Дзержинского, 23), ул. Пирогова, 1 (пустырь на перекрестке ул. Пирогова-Жорницкого), площадь перед магазином Новинка по ул. Пионерская, 28, ДЮСШ № 5 (площадь перед школой), ул. Строителей, 8 (сквер ЯГИТИ), ул. П. Алексеева, 60 – спортплощадка ЯБМК, ул. П. Алексеева, 62 (перед магазином Хозмаркет), ул. Свердлова, 2/1 (свободная площадка), ул. Рыдзинского, 18/8 – 18/9, ул. Рыдзинского, 7/4 -18/1, ул. Пояркова, 10 – ул. П.Алексеева, 18/1, ул. Пирогова, 6 (площадка снесенного дома по ул. Пирогова, 4/1).
Центральный округ:
Комсомольская площадь, озеро Щорса, озеро Талое, Зеленый луг.
Микрорайон Кангалассы:
Пр. Ленина, 5 (площадь прилегающая к ДК «Горняк»).
Микрорайон Марха:
Площадка напротив административного здания «Факел» (Газпром), площадка напротив МСОШ № 2 (Кирзавод), площадка напротив магазина «Артык» (остановка «Северянка»).
Микрорайон Маган:
Озеро Хомустах, конечная остановка рейсового автобуса № 102 по ул. Алымова, 29.
Микрорайон Пригородное:
ул. Центральной,17, озеро «Большое».
Микрорайон Табага:
Ул. Пеледуйская, 4; ул. Каландаришвили, 18 (ДК Кедр), ул. Березовая (площадка магазина ИП Добрынина В.П.), с. Старая Табага, ул. Лесная, 12 (ДК «Искра»).
Тугагино-Кильдямский наслег:
с. Тулагино, место протоки Тулагинка.
Хатасский наслег:
Протока реки Лены, озеро Дьогудай, дамба Малгин, озеро Багарах.