В Росавтодоре рассмотрели варианты инженерно-технических решений для Ленского моста

18 декабря проект строительства автомобильного моста через Лену обсудили на заседании научно-технического совета Росавтодора. На заседании с участием лучших специалистов отечественного мостостроения были рассмотрены несколько инженерно-технических решений строительства этого стратегически важного для Якутии объекта.

Когда мост через Лену будет построен, 83% жителей самого большого региона страны попадут в зону круглогодичного транспортного сообщения.

Строительство объекта позволит соединить Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистраль и Северный морской путь, составив международный транспортный коридор «Европа – Севморпуть – Тикси – Якутск – Благовещенск – Китай – Азиатско-Тихоокеанский регион».

Строительство моста через Лену также объединит федеральные трассы «Лена», «Колыма» и «Вилюй», связав Восточную Сибирь с портами Охотского моря кратчайшим путем. Кроме того, появится транспортный коридор от Иркутска до Магадана, что существенно снизит затраты на завоз ресурсов для нужд республики.

На заседании совета с предложениями выступили потенциальные инвесторы проекта – представители компании PowerChina International Group Ltd. и группы «ВИС». Они заявили о готовности реализовать проект на основе частной концессионной инициативы. Ранее https://www.yakutia.kp.ru/online/news/3291325/ интерес к проекту строительства моста через Лену также проявили японские компании «Комаихалтек» и «Мицуи».

По итогам заседания будет подготовлено экспертное заключение Росавтодора для Правительства РФ, которое и примет окончательное решение о способах и сроках реализации этого крупнейшего инфраструктурного проекта.

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