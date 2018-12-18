Туры в Якутию будут продавать в Германии, Италии, Греции, Турции, Болгарии и на Кипре

В рамках Дней Дальнего Востока в Москве было подписано соглашение с одним из лидеров российского сегмента въездного туризма – компанией Mouzenidis Intour. По условиям соглашения туроператор будет предлагать туры в Якутию в своих представительствах в Германии, Италии, Греции, Польше, Турции, Сербии, Венгрии, Болгарии, Румынии, Грузии, Армении, Казахстане и на Кипре.

Компания Mouzenidis Intour аккредитована при министерстве иностранных дел РФ и предлагает иностранным туристам поездки по России, странам Балтии и СНГ. По продвижению туров в республику международный туроператор будет работать в тесной связке с туристско-информационным центром «Якутия».

Организация взаимодействия с туристским рынком Китая стала предметом соглашения республики с объединением «Мир без границ». По прогнозам посольства Китая в РФ, по итогам 2018 года количество турпоездок граждан КНР в Россию может достичь двух миллионов.

- География туристических маршрутов гостей из Поднебесной по регионам России расширяется с каждым годом. Поэтому Якутия должна активно продвигать свои предложения и познакомить китайского туриста с возможностями и преимуществами отдыха в нашей республике, — отметила глава минпреда Якутии Ирина Высоких.

По итогам 2017 года Китай занял первое место по количеству туристических поездок в нашу страну, значительно опередив Финляндию, Польшу и Германию. По оценкам экспертов, прямые поступления от китайского въездного туризма в Россию в 2017 году составили 120 млрд рублей.

Цель всех подписанных в рамках Дней Дальнего Востока в Москве соглашений – увеличение потока российских и иностранных туристов в Якутию.