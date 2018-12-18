В Якутии введут персональную ответственность руководителей за реализацию проектов

Глава Якутии Айсен Николаев заявил о личной ответственности членов правительства за реализацию в республике различных проектов. Это станет одним из важнейших принципов работы руководителей всех уровней власти в республике.

- Хочу подчеркнуть, что работа теперь будет строиться по новым принципам. Важнейший из них — персонификация ответственности исполнителей. Времена, когда начатые проекты попросту забывались, забрасывались и никто не нес за это ответственности, должны остаться в прошлом, — отметил Айсен Николаев.

В инвестиционном послании на 2019 год уже закреплена персональная ответственность членов правительства за крупные проекты – от Ленского моста до строительства социальных объектов в Якутске. Такой же принцип работы будет принят за основу на уровне республики и муниципалитетов.

Со дня вступления в должность Айсен Николаев подписал пять стратегических указов, в которых поставлены задачи развития республики до 2024 года. «Дорожные карты» по всем стратегическим направлениям будут утверждены и заработают в первом квартале 2019 года.