2018-12-18T06:39:53+03:00
Политика

В Якутии введут персональную ответственность руководителей за реализацию проектов

Уже закреплена персональная ответственность министров за строительство Ленского моста и ряда социальных объектов в Якутске
Поделиться:
Персонификация ответственности исполнителей станет одним из важнейших принципов работы руководителей всех уровней власти в республике.Персонификация ответственности исполнителей станет одним из важнейших принципов работы руководителей всех уровней власти в республике.
Изменить размер текста:

Глава Якутии Айсен Николаев заявил о личной ответственности членов правительства за реализацию в республике различных проектов. Это станет одним из важнейших принципов работы руководителей всех уровней власти в республике.

- Хочу подчеркнуть, что работа теперь будет строиться по новым принципам. Важнейший из них — персонификация ответственности исполнителей. Времена, когда начатые проекты попросту забывались, забрасывались и никто не нес за это ответственности, должны остаться в прошлом, — отметил Айсен Николаев.

В инвестиционном послании на 2019 год уже закреплена персональная ответственность членов правительства за крупные проекты – от Ленского моста до строительства социальных объектов в Якутске. Такой же принцип работы будет принят за основу на уровне республики и муниципалитетов.

Со дня вступления в должность Айсен Николаев подписал пять стратегических указов, в которых поставлены задачи развития республики до 2024 года. «Дорожные карты» по всем стратегическим направлениям будут утверждены и заработают в первом квартале 2019 года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сергей Пикин: Германия не купит газовую трубу через Украину — ее никто в Европе не купит!
Директор фонда энергетического развития прокомментировал "КП" заявления, которые звучат на Украине о возможной продаже «газовой трубы», которая гонит голубое топливо по территории незалежной из России на Запад
Леонид Ивашов: Мы часто сами подталкиваем Запад к тому, чтобы он был един против нас
Президент академии геополитических проблем прокомментировал заявления Сергея Лаврова "Комсомольской правде" - о том, как могут измениться векторы внешней политики страны в ближайшее время
Олег Кожемяко: Мне бы только выспаться. А потом - снова буду часто ездить по краю и много работать
Когда посчитали более 53 % протоколов на выборах губернатора Приморья и стало ясно, что с 59,67% голосов лидирует врио главы региона, ему снова позвонил обозреватель "КП" Александр Гамов [аудио]
Новости 24
В Якутске готовят к открытию новую школу
В Якутске задержали наркосбытчицу с «синтетикой» на 5 млн рублей
Участники программы переселения соотечественников смогут получить «дальневосточные гектары»
В столице республики пройдут «Дни Сахалина в Якутии»
В поселке Черский восстановили работу котельной
В Якутии стартует новый телепроект «Правительство LIVE»
В Намском районе Якутии семеро детей-сирот праздновали новоселье в новых домах
Капитан теплохода, посадивший судно на мель в Якутии, отделался штрафом
Туман нарушил работу аэропорта Якутск
В пригороде Якутска сгорел частный дом, один человек погиб
На выплату социальных доплат к пенсиям Якутия получит 1,28 млрд рублей
Семь камер фото-видеофиксации установлены на федеральной трассе Невер-Якутск
Глава Якутии вошёл в топ-20 самых цитируемых блогеров-губернаторов
Эстафета огня игр «Дети Азии» пройдёт по центральным улицам Якутска
В Якутске может появиться второй надземный пешеходный переход
«Headliner года»: якутянка Сардана Саввина вошла в топ-5 в номинации «Культура и искусство»
К разработке программы развития Дальнего Востока привлекут всех жителей России
В Якутии 12 предприятий-банкротов должны работникам более 63 млн рублей
Новая жизнь Дальнего Востока: у региона появилась своя литературная премия