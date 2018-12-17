2018-12-17T11:58:55+03:00
Общество

Французские репортеры сняли в Якутии передачу про самый холодный рынок в мире

Членов съемочной группы поразило, что зимой замороженную рыбу и мясо продают прямо на улице
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Зрители канала «Франс Телевизион» узнают, как работает самый холодный рынок в мире – крестьянский рынок «Сайсары».Зрители канала «Франс Телевизион» узнают, как работает самый холодный рынок в мире – крестьянский рынок «Сайсары».
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Репортеры французского агентства «Тони Комити» отсняли в Якутске материал для телепередачи «Рынки мира: самый холодный». Многое из увиденного удивило, шокировало и тронуло журналистов.

Сотрудники канала «Франс Телевизион» узнали, как работает самый холодный рынок в мире – крестьянский рынок «Сайсары». Членов съемочной группы поразило, что зимой в сложных климатических условиях Якутии замороженную рыбу и мясо продают прямо на улице.

Также журналисты не обошли вниманием тему контроля качества продукции. Специалисты лаборатории ветеринарно-испытательной экспертизы рынка «Сайсары» продемонстрировали репортерам, как проходит ветеринарная санитарная экспертиза замороженной рыбы и исследование мяса на трихиниллез.

За день ветврачи лаборатории осматривают более двадцати туш говядины, жеребятины, свинины и баранины, выполняют более 40 лабораторных исследований, проводят свыше 20 экспертиз проб молока, молочных продуктов, яиц и рыбы.

Отснятый материал ляжет в основу телепередачи «Рынки мира: самый холодный», которую покажет канал «Франс Телевизион».

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