Французские репортеры сняли в Якутии передачу про самый холодный рынок в мире

Репортеры французского агентства «Тони Комити» отсняли в Якутске материал для телепередачи «Рынки мира: самый холодный». Многое из увиденного удивило, шокировало и тронуло журналистов.

Сотрудники канала «Франс Телевизион» узнали, как работает самый холодный рынок в мире – крестьянский рынок «Сайсары». Членов съемочной группы поразило, что зимой в сложных климатических условиях Якутии замороженную рыбу и мясо продают прямо на улице.

Также журналисты не обошли вниманием тему контроля качества продукции. Специалисты лаборатории ветеринарно-испытательной экспертизы рынка «Сайсары» продемонстрировали репортерам, как проходит ветеринарная санитарная экспертиза замороженной рыбы и исследование мяса на трихиниллез.

За день ветврачи лаборатории осматривают более двадцати туш говядины, жеребятины, свинины и баранины, выполняют более 40 лабораторных исследований, проводят свыше 20 экспертиз проб молока, молочных продуктов, яиц и рыбы.

Отснятый материал ляжет в основу телепередачи «Рынки мира: самый холодный», которую покажет канал «Франс Телевизион».

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