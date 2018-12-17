2018-12-17T11:58:55+03:00
Общество

Французские репортеры сняли в Якутии передачу про самый холодный рынок в мире

Членов съемочной группы поразило, что зимой замороженную рыбу и мясо продают прямо на улице
Поделиться:
Зрители канала «Франс Телевизион» узнают, как работает самый холодный рынок в мире – крестьянский рынок «Сайсары».Зрители канала «Франс Телевизион» узнают, как работает самый холодный рынок в мире – крестьянский рынок «Сайсары».
Изменить размер текста:

Репортеры французского агентства «Тони Комити» отсняли в Якутске материал для телепередачи «Рынки мира: самый холодный». Многое из увиденного удивило, шокировало и тронуло журналистов.

Сотрудники канала «Франс Телевизион» узнали, как работает самый холодный рынок в мире – крестьянский рынок «Сайсары». Членов съемочной группы поразило, что зимой в сложных климатических условиях Якутии замороженную рыбу и мясо продают прямо на улице.

Также журналисты не обошли вниманием тему контроля качества продукции. Специалисты лаборатории ветеринарно-испытательной экспертизы рынка «Сайсары» продемонстрировали репортерам, как проходит ветеринарная санитарная экспертиза замороженной рыбы и исследование мяса на трихиниллез.

За день ветврачи лаборатории осматривают более двадцати туш говядины, жеребятины, свинины и баранины, выполняют более 40 лабораторных исследований, проводят свыше 20 экспертиз проб молока, молочных продуктов, яиц и рыбы.

Отснятый материал ляжет в основу телепередачи «Рынки мира: самый холодный», которую покажет канал «Франс Телевизион».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Французы снимают фильм о ледокольных перевозках в Якутии

Членов съемочной группы впечатлили выморозочные работы и перевозка грузов с помощью ледокола (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Актуальный репортаж: перестройка экономики Донбасса
Более полутора лет прошло с того момента, как донбасские предприятия, принадлежавшие киевским олигархам, сменили собственника. Что изменилось с тех пор, стали ли жить лучше граждане этих двух республик? Об этом - в материале нашего собкорра в ДНР
Аэрофлот зарегистрировал породную группу своих служебных собак и провел их презентацию в терминале «В» аэропорта Шереметьево
19 декабря 2018 года, Москва. Аэрофлот зарегистрировал породную группу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации (РКФ) и провел ее презентацию
Владислав Шестаков: "ГИЛС сегодня ассоциируется со знаком качества в сфере производства лекарств"
Директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик рассказал, как осуществляется контроль за выпуском поставляемых в Россию зарубежных препаратов, и какие нарушения наши эксперты выявляют чаще всего
Новости 24
В Якутске готовят к открытию новую школу
В Якутске задержали наркосбытчицу с «синтетикой» на 5 млн рублей
Участники программы переселения соотечественников смогут получить «дальневосточные гектары»
В столице республики пройдут «Дни Сахалина в Якутии»
В поселке Черский восстановили работу котельной
В Якутии стартует новый телепроект «Правительство LIVE»
В Намском районе Якутии семеро детей-сирот праздновали новоселье в новых домах
Капитан теплохода, посадивший судно на мель в Якутии, отделался штрафом
Туман нарушил работу аэропорта Якутск
В пригороде Якутска сгорел частный дом, один человек погиб
На выплату социальных доплат к пенсиям Якутия получит 1,28 млрд рублей
Семь камер фото-видеофиксации установлены на федеральной трассе Невер-Якутск
Глава Якутии вошёл в топ-20 самых цитируемых блогеров-губернаторов
Эстафета огня игр «Дети Азии» пройдёт по центральным улицам Якутска
В Якутске может появиться второй надземный пешеходный переход
«Headliner года»: якутянка Сардана Саввина вошла в топ-5 в номинации «Культура и искусство»
К разработке программы развития Дальнего Востока привлекут всех жителей России
В Якутии 12 предприятий-банкротов должны работникам более 63 млн рублей
Новая жизнь Дальнего Востока: у региона появилась своя литературная премия