2018-12-17T09:42:35+03:00
Политика

В Якутии станет на одно министерство больше

Новому ведомству будет поручено разработать отдельную программу по комплексному развитию Арктики
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"Масштаб задач по развитию Арктической зоны требует абсолютно нового уровня и качества управления"."Масштаб задач по развитию Арктической зоны требует абсолютно нового уровня и качества управления".
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В республике будет создано министерство по развитию Арктики. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев во время оглашения ежегодного послания Госсобранию (Ил Тумэн).

За последние восемь лет численность населения Крайнего Севера сократилась на 8%. На треть уменьшилось число оленеводов, а поголовье оленей – почти на 25%. Решения, принятые по строительству коммунальных и социальных объектов на Севере, зачастую просто не исполняются.

- Развитие Арктической зоны требует комплексного подхода. Наскоком, точечными мерами ее точно не поднять. Масштаб задач требует абсолютно нового уровня и качества управления. Понимая это, а также оценивая глубину проблем и значимость благополучия людей, которые испокон веков живут в арктических районах, я принял решение о создании министерства по развитию Арктики, — сообщил глава Якутии.

Новому ведомству будет поручено в кратчайшие сроки разработать отдельную программу по комплексному развитию Арктики.

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