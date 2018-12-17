2019 год объявлен в Якутии годом консолидации

2019 год в Якутии будет Годом консолидации. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев в ходе оглашения ежегодного послания депутатам Ил Тумэн.

По словам Айсена Николаева, предстоит большая работа по реализации майских указов Президента России и целей стратегии социально-экономического развития республики до 2032 года. Достичь их можно, только действуя сообща.

- Объединить для большого шага вперед общественные и политические силы, бизнес и власть, всех жителей республики – это главное, что мы должны сделать. Поэтому 2019 год в Якутии я объявляю Годом консолидации. Укрепление взаимного доверия в обществе, вовлеченность и личный вклад каждого якутянина в развитие родного села, города, республики и всей страны, осознание значимости своего участия в общественной жизни — таковы главные цели Года консолидации. Стратегическое развитие Якутии, с которым увязаны амбициозные планы занять передовые позиции в экономике и социальной жизни, невозможно без единения общества, - отметил глава Якутии.

Айсен Николаев призвал депутатов всех уровней, членов Общественной палаты Якутии, местных общественных советов и движений, политических партий, профессиональны союзов и всех якутян принять активное участие в решении важных вопросов развития республики.

2018 год прошел в Якутии под знаком содействия занятости населения. Было создано более двух тысяч новых рабочих мест, по проекту «Местные кадры в промышленность» на крупных производствах трудоустроено 4,5 тысячи жителей республики.